Пенитенциарная служба Грузии обнародовала видео из Саакашвили в тюремной больнице: Денисова призвала ООН "отреагировать на пытки"
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала ООН отреагировать на видео Специальной пенитенциарной службы Грузии, на котором, по мнению омбудсмена, зафиксирован "факт жестокого обращения" с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили перед перемещением в больницу исправительного учреждения
Об этом Денисова написала в Telegram, передает Еспресо.TV.
"Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Михеилом, что является грубым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - заявила Денисова.
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