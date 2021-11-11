Пенитенциарная служба Грузии обнародовала видео из Саакашвили в тюремной больнице: Денисова призвала ООН "отреагировать на пытки"

Об этом Денисова написала в Telegram, передает Еспресо.TV.



"Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Михеилом, что является грубым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - заявила Денисова.





Омбудсман добавила, что по практике Европейского суда по правам человека, "поведение признается бесчеловечным при достижении даже минимального уровня жестокости, исходя из возраста и состояния здоровья пострадавшего, и "унижающим достоинство”, если оно имело целью вызвать у потерпевшего чувство страха, мучения и неполноценности, а затем унизить”.



Денисова призвала Комитет ООН против пыток отреагировать на "факт применения пыток к гражданину Украины Михеилу Саакашвили во время помещения в исправительное учреждение №18 в городе Глдане".



Обмудсмен также обратилась к Народному защитнику Грузии Нино Ломджарии тщательно расследовать обстоятельства нарушения его прав на личную безопасность и защиту от пыток сотрудниками Специальной пенитенциарной службы.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Мехеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

9 ноября уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Михеила Саакашвили избили перед вывозом из тюрьмы.

Народный депутат от "Слуги Народа" Елизавета Ясько сообщила, что адвокатов экс-президента Грузии не пускают в тюрьму в Глдане.

По словам Денисовой, 10 ноября Саакашвили не был допущен на судебное заседание по его делу.

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