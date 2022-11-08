Пелоси заявила, что нападение на ее мужа повлияет на решение о политической карьере

Об этом она сказала в интервью, обнародованном на сайте CNN.

Так, Пелоси отметила журналистам тот факт, что она, скорее всего, была предполагаемой целью нападающего.

"Для меня это действительно сложная часть, потому что Пол не был целью, и он тот, кто платит цену... Он (нападающий, - ред.) искал не Пола, он искал меня", - заметила она.

В свою очередь, ведущий спросил у Пелоси, приняла ли она решение, что будет делать после выборов - учитывая дискуссии о ее возможном выходе на пенсию, если демократы потеряют большинство в Палате представителей. Спикер отметила, что "на это решение повлияет то, что произошло в последние неделю-две".

При этом ведущий уточнил, имеет ли она в виду, что нападение на мужчину повлияет на ее будущее?

"Да", - подтвердила Пелоси.

В конце октября в частный дом семьи Нэнси Пелоси, возглавляющей нижнюю палату конгресса США, ворвался 42-летний незнакомец. Нападающего встретил 82-летний мужчина спикера, который сразу позвонил по телефону в службу спасения 911. Однако злоумышленник совершил нападение на Пола Пелоси, ударив его молотком. Мужчина загремел в больницу, где ему сделали операцию на черепе, а также лечили травмы правой руки. Нападающий уже задержан, его обвиняют по шести пунктам, связанным с нападением, включая покушение на убийство, кражу со взломом, нападение, неправомерное лишение свободы и угрозы члену семьи государственного чиновника. Спикера Палаты представителей на момент нападения дома не было.

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