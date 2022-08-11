Пелоси: США не позволят Китаю изолировать Тайвань
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая в начале августа посетила Тайвань, говорит, что американцы не дадут Китаю изолировать Тайвань
Об этом она заявила во время специальной пресс-конференции 10 августа в Вашингтоне, передает Укринформ.
"Мы не отходим от этого (политики "одного Китая", - ред.). Но в то же время мы не позволим Китаю изолировать Тайвань", - отметила Пелоси.
По ее словам, США остаются на позициях, определенных в трех совместных коммюнике между Америкой и Китаем, а также других договоренностях по Тайваню.
Однако конгрессвумен добавила, что Пекин не может запрещать парламентской делегации США посещать Тайвань. А цель ее последнего визита на остров состояла в том, чтобы приветствовать преуспевающую демократию, выразить уважение успешной экономике и энтузиазму людей, сохраняющих свой демократический строй.
- 3 августа завершился визит Пелоси в Тайвань. Спикер палаты представителей конгресса США провела символические встречи с руководством островного государства, получила орден и посетила музей, освещающий борьбу Тайваня с Китаем.
- Главы МИД стран G7 поддержали визит Пелоси. Заявление подписали Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Верховный представитель Европейского союза.
- 5 августа Пекин заявил, что наложит санкции на спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это связано с тем, что она посетила Тайвань. Впоследствии власти КНР сообщили о сворачивании сотрудничества с США.
- После этого Белый дом вызвал посла Китая, чтобы осудить эскалацию угроз Пекина и подтвердить, что Соединенные Штаты не желают кризиса в Тайване.
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