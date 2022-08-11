English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Пелоси: США не позволят Китаю изолировать Тайвань

Пелоси: США не позволят Китаю изолировать Тайвань

11 августа, 2022 четверг
06:50
Мир

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая в начале августа посетила Тайвань, говорит, что американцы не дадут Китаю изолировать Тайвань

Об этом она заявила во время специальной пресс-конференции 10 августа в Вашингтоне, передает Укринформ.

"Мы не отходим от этого (политики "одного Китая", - ред.). Но в то же время мы не позволим Китаю изолировать Тайвань", - отметила Пелоси.

По ее словам, США остаются на позициях, определенных в трех совместных коммюнике между Америкой и Китаем, а также других договоренностях по Тайваню.

Однако конгрессвумен добавила, что Пекин не может запрещать парламентской делегации США посещать Тайвань. А цель ее последнего визита на остров состояла в том, чтобы приветствовать преуспевающую демократию, выразить уважение успешной экономике и энтузиазму людей, сохраняющих свой демократический строй.

  • 3 августа завершился визит Пелоси в Тайвань. Спикер палаты представителей конгресса США провела символические встречи с руководством островного государства, получила орден и посетила музей, освещающий борьбу Тайваня с Китаем.
  • Главы МИД стран G7 поддержали визит Пелоси. Заявление подписали Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Верховный представитель Европейского союза.
  • 5 августа Пекин заявил, что наложит санкции на спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это связано с тем, что она посетила Тайвань. Впоследствии власти КНР сообщили о сворачивании сотрудничества с США.
  • После этого Белый дом вызвал посла Китая, чтобы осудить эскалацию угроз Пекина и подтвердить, что Соединенные Штаты не желают кризиса в Тайване.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Китай
Тайвань
США
Ненси Пелоси
Читайте также:
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
6 августа, 2022 суббота
Эрдоган лично предложил Путину организовать встречу с Зеленским в Турции
Вибухи в Криму
10 августа, 2022 среда
ISW объяснил, почему кремль не обвиняет Киев во взрывах в Крыму
російська література в школі
10 августа, 2022 среда
Отказаться невозможно: в МОН рассказали, что изучение произведений русской литературы будет обязательным в школьной программе
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.76
    Покупка 38.76
    Продажа 39.74
  • EUR
    Покупка 39.21
    Продажа 40.37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
11 августа
07:23
Минветеранов призывает присоединиться к Всеукраинскому забегу в память о погибших украинских военных
07:22
Николай Княжицкий
Почему мы стыдимся славянства?
07:18
Посол Китая в РФ назвал США "инициатором и главным виновником" войны в Украине
07:15
"Университет Крайова" - "Заря": где и когда смотреть ответный матч украинцев в Лиге конференций
06:13
РФ формирует добровольческий батальон еще в одной из областей, - ISW
05:51
В Литве предложили лишать иностранцев гражданства за поддержку агрессоров
05:33
В США выдвинули обвинение иранцу за подготовку покушения на экс-советника Трампа и бывшего госсекретаря США
05:29
Бразилийка похитила у матери картины и драгоценности на сумму свыше $100 млн
05:10
Россияне ударили ракетами по центру Харькова
04:33
В больницах установили 109 кислородных станций с начала года
02:55
Ученые обнаружили доказательства того, что континенты образовались в результате ударов гигантских метеоритов.
Ученые обнаружили доказательства того, что континенты образовались в результате ударов гигантских метеоритов.
02:22
На Юге Украины авиация ВСУ нанесла 6 ударов по целям россиян
На Юге Украины авиация ВСУ нанесла 6 ударов по целям оккупантов
01:52
Засуха в Европе: критически низкий уровень воды в реке Рейн может повлиять на транспортировку грузов
Засуха в Европе: критически низкий уровень воды в реке Рейн может повлиять на транспортировку грузов
01:20
Для восстановления Украины после войны нужно минимум $188 млрд, - KSE
00:45
В районе аэродрома Зябровка раздались взрывы, - Беларускі Гаюн
00:36
Деспотический Путин - человек войны, и он хочет войны на Балканах, - премьер-министр Косово
00:32
Швейцария пришлет Украине 100 тонн гуманитарной помощи
Швейцария пришлет Украине 100 тонн гуманитарной помощи
00:29
Россия выпустила в день около 200 мин и снарядов по Сумщине
00:20
На фото Владимир Зеленский
Расширение Рамштайна: Зеленский анонсировал конференцию министров обороны стран-партнеров
00:17
Эксклюзив
Враг сейчас ограничивается тактическими штурмами, – военный эксперт Самусь
00:12
Россияне обстреляли Никопольский район
00:11
Великобритания предоставит Украине еще три системы залпового огня, похожие на HIMARS, - Бен Воллес
2022, среда
10 августа
23:55
Российские самолеты дважды входили в зону ПВО на Аляске
23:53
Карим Бензема
"Реал" уверенно победил "Айнтрахт" в Суперкубке УЕФА
23:36
Появились спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов в Крыму
23:30
Польша – на втором месте после США по объемам помощи Украине, – посол Зварыч
23:19
Оккупанты заявили, что в Донецке произошла утечка аммиака
23:13
Эксклюзив
Причина километровых очередей в Васильевке только одна – коррупция, - депутат Запорожского облсовета Лишенко
23:05
ВСУ за сутки уничтожили 2 склада и 1 базу оккупантов
22:44
На фото Владимир Зеленский
Чем больше будет потерь у кафиров, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю, - Зеленский
22:25
В оккупированном Мелитополе раздался взрыв. Горит здание сервисного центра МВД
22:21
Эксклюзив
Солидарность поляков с украинцами за время войны – это начало новой истории отношений, - посол Зварыч
22:17
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 10 августа
22:14
Аналитика
Сергей Згурец
У ВСУ есть возможность наносить глубинные удары по вражеским тылам. Колонка Сергея Згурца
22:13
Из бригады, совершавшей военные преступления в Буче, не осталось ничего, - Радио Свобода
22:03
"Шахтер" разгромил словенский "Домжале" в благотворительном матче
21:55
В России считают, что война в Украине прошла "точку невозвращения"
21:55
Гендиректор МАГАТЭ Гросси выступит на Совбезе ООН с речью о ситуации на ЗАЭС
21:45
Поляки приехали да всякие наемники. Сука, народа положили, бл**дь. Разведка опубликовала перехват разговоров оккупантов
21:34
"Жили как дома". Россиянка устроила истерику, выезжая из Крыма
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV