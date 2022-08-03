Пелоси рассказала о цели визита на Тайвань
Спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси заявила, что посетила Тайвань, чтобы дать понять, что США не откажутся от поддержки острова
Об этом сообщает CNN .
Cоответствующее заявление она сделала во время встречи с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.
"Сегодня наша делегация прибыла сюда, чтобы недвусмысленно дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности поддержке Тайваня, и мы гордимся нашей крепкой дружбой. Сейчас, как никогда, солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение, и это послание, которое мы принесли сюда сегодня", - сказала Пелоси.
За вклад в развитие отношений США с островом Цай Инвэнь вручила Нэнси Пелоси высшую гражданскую награду Тайваня - почетный "Орден доброжелательных облаков".
"Я с нетерпением жду возможности показать эту награду в кабинете спикера или надеть ее там, в Капитолии, как символ нашей драгоценной дружбы", - отреагировала Пелоси.
- 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
- 3 августа президент США Джон Байден заявил , что уважает решение Нэнси Пелоси совершить визит на Тайвань.
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