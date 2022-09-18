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Пелоси осудила атаки Азербайджана против Армении

18 сентября, 2022 воскресенье
14:31
Мир

В воскресенье, 18 сентября, в Ереване спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси осудила военные действия Азербайджана против Армении

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Произошло нападение против границ, суверенитета Армении. Армения для нас имеет важное значение, и мы от имени Конгресса США осуждаем смертельные атаки Азербайджана против территории Армении", - заявила Нэнси Пелоси на совместном брифинге со спикером парламента Армении Аленом Симоняном.

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Она добавила, что США готовы выслушать потребности Еревана в оборонной сфере.

"Мы здесь, чтобы поговорить с руководством Армении о том, что мы можем сделать. Мы также готовы выслушать потребности Армении в сфере оборонного сотрудничества", – заверила Пелоси.

  • 13 сентября Азербайджан начал обстрел территории Армении. Стороны обвинили друг друга в начале военных действий.
  • Президент Армении Никол Пашинян обратился в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.
  • Сразу после этого страны ОДКБ выразили соболезнования и создали "рабочую группу".
  • 17 сентября Ален Симонян выразил возмущение реакцией Организации договора о коллективной безопасности по просьбе о помощи в конфликте с Азербайджаном.

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Армения
США
Ненси Пелоси
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2022, воскресенье
18 сентября
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