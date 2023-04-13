Сегодня вряд ли у кого-то возникают сомнения, что о конкуренции здесь даже речи быть не может. Game over.

Так же мало кто верил в то, что под Си не только не шатается кресло, наоборот — он сконцентрировал в своих руках власть в объеме больше любого его предшественника.

Под Си не только не шатается кресло, наоборот — он сконцентрировал в своих руках власть в объеме больше любого его предшественника

Мы не верили в полномасштабное наступление России, но верили пропаганде о Европе, которая ради российского газа капитулирует

Мы не верили, что партнеры дадут нам оружия достаточно для успешных контрнаступлений, но повторяли кремлевские нарративы, что США договариваются с Россией.

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Сегодня многие не верят в то, что китайского диктатора не остановят экономические проблемы. А с телеэкранов политики властных и оппозиционных партий продолжают рассказывать о важности "реала политика" и восстановлении отношений с КНР.

Это очередная ошибка. И я не говорю, что мы не должны вести диалог с Пекином. Дипломатия должна продолжаться до тех пор, пока молчат пушки, а в некоторых случаях и после. Но надеяться, что мы можем что-то объяснить Пекину, отвлекая его от России — это не менее наивно, чем наши надежды в конце 2021 года по поводу способности повлиять на Путина.

Пекин принял решение. И не сейчас и не год назад.

Пекину для начала нужен Тайвань. Это главная цель коммунистов во главе с Си на это пятилетие – оздоровление нации путем "воссоединения с Тайванем". Тайвань – сверхважный для национальной безопасности США

Пекину для начала нужен Тайвань. Это главная цель коммунистов во главе с Си на это пятилетие – оздоровление нации путем "воссоединения с Тайванем".

Тайвань — важнейший для национальной безопасности США.

Затем Пекину нужен новый мировой порядок без прав и свобод человека. Напомню: уже много лет они голосуют в ООН против всех резолюций, содержащих слова прав и свобод человека.

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Для цивилизованного мира это фундаментальные ценности, которыми они не уступят.

Мы не сможем заменить Пекину Россию, если не превратимся в такую же клептократическую диктатуру.

Россия – преданный партнер китайских коммунистов, который пойдет с ними до конца.

Разговаривая на каждой площадке о "реале политик" и интересах, в надежде на то, чего никогда не произойдет, мы только вредим себе. Ибо ценности – это то, на чем стоит поддержка Украины миром

Разговаривая на каждой площадке о "реале политик" и интересах, в надежде на то, чего никогда не произойдет, мы только вредим себе.

Потому что ценности это то, на чем стоит поддержка Украины миром.

И именно они и есть действительно интересы. Только не примитивными, а долгосрочными и антихрупкими.

"И борщом не накормили, и с ребятами как-то неловко получилось", — это не об интересах, а о тупости.

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И прекратите уже вспоминать об отсутствии двух лет посла Украины в КНР, Мотор Сеч и другой трэш о китайских инвестициях и развитии торговли с Пекином. Это так же смешно, как полагать, что присутствие посла в России или строительство газопроводов способны отвлечь войну.

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Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).

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