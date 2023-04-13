Пекину для начала нужен Тайвань
Когда я объясняла главную мотивацию баллотирования Трампа в надежде избежать американского правосудия, мало кто в это верил и рассматривали его как реального конкурента Байдена
Сегодня вряд ли у кого-то возникают сомнения, что о конкуренции здесь даже речи быть не может. Game over.
Так же мало кто верил в то, что под Си не только не шатается кресло, наоборот — он сконцентрировал в своих руках власть в объеме больше любого его предшественника.
Под Си не только не шатается кресло, наоборот — он сконцентрировал в своих руках власть в объеме больше любого его предшественника
Мы не верили в полномасштабное наступление России, но верили пропаганде о Европе, которая ради российского газа капитулирует
Мы не верили, что партнеры дадут нам оружия достаточно для успешных контрнаступлений, но повторяли кремлевские нарративы, что США договариваются с Россией.
Читайте также: В глаза нужно смотреть не Путину и не Си Цзиньпиню, а тем, кто наши настоящие друзья
Сегодня многие не верят в то, что китайского диктатора не остановят экономические проблемы. А с телеэкранов политики властных и оппозиционных партий продолжают рассказывать о важности "реала политика" и восстановлении отношений с КНР.
Это очередная ошибка. И я не говорю, что мы не должны вести диалог с Пекином. Дипломатия должна продолжаться до тех пор, пока молчат пушки, а в некоторых случаях и после. Но надеяться, что мы можем что-то объяснить Пекину, отвлекая его от России — это не менее наивно, чем наши надежды в конце 2021 года по поводу способности повлиять на Путина.
Пекин принял решение. И не сейчас и не год назад.
Пекину для начала нужен Тайвань. Это главная цель коммунистов во главе с Си на это пятилетие – оздоровление нации путем "воссоединения с Тайванем". Тайвань – сверхважный для национальной безопасности США
Пекину для начала нужен Тайвань. Это главная цель коммунистов во главе с Си на это пятилетие – оздоровление нации путем "воссоединения с Тайванем".
Тайвань — важнейший для национальной безопасности США.
Затем Пекину нужен новый мировой порядок без прав и свобод человека. Напомню: уже много лет они голосуют в ООН против всех резолюций, содержащих слова прав и свобод человека.
Читайте также: Концепция внешней политики РФ: бензоколонка за забором, угрозы и разворот на Восток
Для цивилизованного мира это фундаментальные ценности, которыми они не уступят.
Мы не сможем заменить Пекину Россию, если не превратимся в такую же клептократическую диктатуру.
Россия – преданный партнер китайских коммунистов, который пойдет с ними до конца.
Разговаривая на каждой площадке о "реале политик" и интересах, в надежде на то, чего никогда не произойдет, мы только вредим себе. Ибо ценности – это то, на чем стоит поддержка Украины миром
Разговаривая на каждой площадке о "реале политик" и интересах, в надежде на то, чего никогда не произойдет, мы только вредим себе.
Потому что ценности это то, на чем стоит поддержка Украины миром.
И именно они и есть действительно интересы. Только не примитивными, а долгосрочными и антихрупкими.
"И борщом не накормили, и с ребятами как-то неловко получилось", — это не об интересах, а о тупости.
Читайте также: О реформе дипломатической службы
И прекратите уже вспоминать об отсутствии двух лет посла Украины в КНР, Мотор Сеч и другой трэш о китайских инвестициях и развитии торговли с Пекином. Это так же смешно, как полагать, что присутствие посла в России или строительство газопроводов способны отвлечь войну.
Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 38.11
-
EUR
Покупка 40.45Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное