Пекинская компания разработала для подводной разведки дрон Robo-Shark в форме акулы
Пекинская компания Boya Gongdao Robot Technology разработала беспилотник Robo-Shark в форме акулы для подводной разведки
Об этом сообщает DroneDJ, передает Укринформ.
Длина акулы-дрона равна 2,2 м, его максимальная скорость под водой 18,5 км в час.
Также аппарат оборудован системой "всестороннего избежания препятствий".
Кроме того, у Robo-Shark "значительное пространство внутри" для загрузки новых технологий, благодаря которым дрон увеличивает свои возможности в рамках специальных миссий. Robo-Shark был изготовлен, в частности, для проведения подводных разведывательных операций, поиска и спасения людей, наблюдения за подводными лодками.
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