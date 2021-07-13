Пекинская компания разработала для подводной разведки дрон Robo-Shark в форме акулы

Об этом сообщает DroneDJ, передает Укринформ.

Длина акулы-дрона равна 2,2 м, его максимальная скорость под водой 18,5 км в час.

Также аппарат оборудован системой "всестороннего избежания препятствий".

Кроме того, у Robo-Shark "значительное пространство внутри" для загрузки новых технологий, благодаря которым дрон увеличивает свои возможности в рамках специальных миссий. Robo-Shark был изготовлен, в частности, для проведения подводных разведывательных операций, поиска и спасения людей, наблюдения за подводными лодками.