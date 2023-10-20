Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Пекин заявил, что готов сотрудничать с Россией ради мирных переговоров между Израилем и ХАМАСом

Пекин заявил, что готов сотрудничать с Россией ради мирных переговоров между Израилем и ХАМАСом

20 октября, 2023 пятница
10:18
Мир

Китай и Россия "разделяют одинаковую позицию по вопросу Палестины" и планируют сотрудничать ради мирных переговоров между Израилем и ХАМАСом

Об этом заявил специальный посланник Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь после встречи со своим российским коллегой в Катаре, пишет CNN.

"Китай и Россия разделяют одинаковую позицию по вопросу Палестины, и Китай готов поддерживать связь и координацию с Российской Федерацией, чтобы поскорее охладить ситуацию", - сказал Чжай.

Он также добавил, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы "сыграть положительную роль" в возобновлении мирных переговоров между двумя сторонами. По его словам, у Пекина "разбито сердце из-за большого количества жертв среди гражданского населения".

  • Во вторник, 17 октября, Путин прибыл в Пекин. Он участвует в форуме "Один пояс – один путь". Там президент РФ принял участие в церемонии официальной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.
  • В ГУР Минобороны Украины заявили , что визит российского президента в Китай может нести определенные риски для Украины. Однако украинская разведка внимательно следит за ситуацией.
Россия
Китай
Израиль
Палестина
Военные новости
Война в Израиле
Хамас
Читайте также:
Німеччина уряд
19 октября, 2023 четверг
Германия планирует ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины
Україна ЄС
19 октября, 2023 четверг
ЕС окончательно утвердил продление временной защиты для украинских беженцев
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
19 октября, 2023 четверг
Байден будет просить у Конгресса $60 млрд для помощи Украине, - NBC News
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.73
    Продажа 40.65
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
20 октября
10:39
Обновлено
РФ ночью нанесла авиаудары по Бериславскому району Херсонщины: погиб человек
10:20
Оккупанты перебрасывают технику из Луганска для наступления на Купянском направлении, - движение Атеш
10:03
сектор Газа
Израиль ударил по объектам "Хезболлы" и по Газе: ликвидирован террорист ХАМАС, который убивал гражданских
10:03
OPINION
Алексей Голобуцкий
Прицкер убедила: США все-таки изменят Украину. Ибо имеют здесь интерес
09:47
нефть
Цены на нефть растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке
09:39
Анналена Бербок
Германия выделит 50 млн евро на экстренную помощь сектору Газы
09:33
Инфографика
Курс валют на 20 октября: гривня перед выходными укрепилась по отношению к доллару
09:32
Оккупанты в Луганской области открывают центры подготовки подростков для фронта
09:05
Британская разведка спрогнозировала, как удары ATACMS по аэродромам Луганска и Бердянска повлияют на ситуацию на фронте
09:03
Эксклюзив
Россияне ввезли в Мариуполь 70-80 тыс. гастарбайтеров, - депутат горсовета Забавин
09:01
PR
Национальная эксклюзивная премьера. Смотри фильм "Довбуш" на SWEET.TV
08:44
Россия вывела на дежурство в Черное море ракетоноситель с четырьмя "калибрами", Гуменюк призвала украинцев быть бдительными
08:40
Израиль объявил об эвакуации гражданских из Кирьят-Шмона на границе с Ливаном
08:07
OPINION
Почему филиалом московской церкви в Украине должна заниматься не ДЭСС, а СБУ
08:01
Эксклюзив
Глен Грант
"Посеять хаос": военный эксперт Грант назвал приоритеты Путина
07:56
вертолет Ми-8МТВ.
Хорватия передала Украине вертолеты Ми-8
07:46
Обновлено
ВСУ за сутки ликвидировали 1380 окупантов, 55 танков и 120 бронемашин, - Генштаб
07:41
Чтобы не допустить заморозки войны в Украине, США и ЕС должны предоставить необходимую помощь и гарантии безопасности, - фон дер Ляен
07:30
Ночью в окрестностях Мелитополя раздались взрывы в районе военной базы россиян, - Федоров
07:11
Сбежавшего в КНДР американского военного обвинили в дезертирстве, - Reuters
06:59
Боевики ХАМАС использовали во время нападения на Израиль северокорейское оружие, - AP
06:45
В ISW объяснили, зачем Лавров летал к Ким Чен Ыну
06:38
В ISW рассказали, какие позиции ВСУ удалось захватить на левобережье Днепра в Херсонской области
06:30
Анонс
"Ворскла" vs "Шахтар"
УПЛ: расписание матчей и трансляций 11-го тура чемпионата Украины
06:27
Юристка Трампа призналась в заговоре для вмешательства в выборы
06:19
В результате войны в Израиле погиб по меньшей мере 21 журналист
05:49
Обновлено
Джим Джордан
Соратник Трампа передумал отказываться от борьбы за должность спикера палаты представителей США
05:28
В парламенте Молдовы провалилось голосование за отставку правительства
04:35
Путин якобы посетил штаб российской армии в Ростове
03:59
Разработчики сообщили дату выхода новой игры по "Ходячим мертвецам"
03:36
"ХАМАС и Путин имеют много общего", - Байден анонсировал срочный бюджетный запрос в Конгресс для Украины и Израиля
02:34
В Пентагоне отметили ограничения по использованию ракет ATACMS
02:01
"Украинцам приходят повестки в Дии": главные российские фейки за 19 октября
01:13
В Украине запустили сайт с данными о состоянии укрытий
00:52
УПЛ утвердило дату матча "Динамо" - "Шахтер"
00:35
Украинка Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Тунисе
00:30
Сообщество финансовых разведок приостановило членство Росфинмониторинга
00:02
Обновлено
Россия запускала "шахеды": опасность ударов была объявлена в трех областях
2023, четверг
19 октября
23:59
Офис омбудсмена промониторил военно-врачебные комиссии: Лубинец рассказал о результатах
23:49
Обновлено
Корабль ВМС США перехватил ракеты и дроны, запущенные из Йемена в сторону Израиля, - Пентагон
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV