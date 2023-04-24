Заявление китайского посла во Франции, что все постсоветские страны не легитимны:

1. Пока это не официальная позиция Китая, особенно, учитывая, что под удар ставится не только Украина, но и прямые сателлиты Китая в Центральной Азии (особенно Казахстан);

2. Теоретически — это можно рассматривать как определенное прощупывание Пекином разных позиций, особенно, учитывая, что неделю назад другой посол Китая (посол в ЕС) заявил, что поддержка РФ — это риторические фигуры. Иными словами, можно допустить, что Пекин через актеров второго уровня запускает разные месседжи для разных аудиторий. Цель этой игры – сказать что-то, не сказав ничего. Хотя нельзя исключать и то, что посол просто сказал что-то то, чего не планировал сказать (он и раньше "грешил" не совсем корректными заявлениями).

Можно предположить, что Пекин через актеров второго уровня запускает разные месседжи для разных аудиторий. Цель этой игры - сказать что-то, не сказав ничего

3. Пока точно нет смысла разгонять измену — ее еще точно нет и самое главное: Китай не хочет никакой реставрации СССР, а потому даже если все это утверждена в Пекине игра, то точно не для усиления РФ. Китаю это просто не нужно.

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4. Украина должна точно вызвать посла на ковер в МИД, но нужно говорить не на языке ультиматумов, а вести переговоры о повышении уровня включенности Китая в давлении на РФ.

5. Си не будет пока говорить с Зеленским. Причина – он не может провести разговор ради разговора. Пока нет точек пересечения, поэтому нам нужно максимально давить на коммуникацию второго уровня (желательно на уровне министерств или аналога СНБО).

Поэтому если подытожить: ничего страшного не произошло. Говорить, что коммуникация с Китаем не нужна – это глупость. Это большая игра. И нам нужно становиться игроками, а не детьми, вылетающими в первом же туре.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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