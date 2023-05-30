Об этом Зеленский сказал в интервью южнокорейскому изданию Chosun .

По словам президента Украины, который 26 апреля провел первый с начала полномасштабного вторжения РФ разговор с лидером КНР Си Цзиньпином, Киев дал четко понять Пекину, что ценит любые мирные усилия, но фундаментальна украинская формула мира.

"Это правда, что Китай прямо не поддерживает позицию Украины. Относительно собственной мирной инициативы Китая, мы четко дали понять, что ценим любые усилия других стран по отношению к миру, но наша собственная формула мира, наша инициатива является фундаментальной. Потому что эта война началась в Украине и продолжается здесь. Как только Китай займет четкую и жесткую позицию, что "российские войска должны выйти со всей территории Украины", я думаю, это может быть полезным для нас", - сказал Зеленский.

Он выразил мнение, что Китай занимает такую позицию, поскольку пытается балансировать между Россией и Западом. В то же время президент Украины подчеркнул, что Москва доказала, что не может быть надежным партнером.

"Китай пытается балансировать между Западом и Россией. Но что сделал Путин? Разве вы не объявили о размещении ядерного оружия в Беларуси через неделю после того, как выступил "против размещения ядерного оружия за пределами своей территории" во время встречи с Си Цзиньпином? Россия лжет даже тем странам, которые были хоть как-то близки к ней, даже странам, которые считали Россию честным союзником", - убежден Зеленский.