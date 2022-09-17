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Главная война с Россией Пекин принимает эстафету и берет на себя функцию, определяющую гегемона на евразийском пространстве - Фейгин
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Пекин принимает эстафету и берет на себя функцию, определяющую гегемона на евразийском пространстве - Фейгин

17 сентября, 2022 суббота
14:20
война с Россией

Деятель российской оппозиции в эмиграции, бывший депутат Госдумы и известный видеоблогер Марк Фейгин считает, что Путин теперь не главный герой на саммите ШОС

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Путин уже сам не подает руки, он боится, что его могут отравить через рукопожатие. Путин теперь не является главным героем на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Безусловно, Пекин является главным региональным государством, определяющим будущее не только входящих в ШОС стран" но и на всем евразийском пространстве, ранее называвшемся СССР, за исключением западноориентированных стран - Украины, Грузии, Молдовы. Пекин принимает эту эстафету, берет на себя функцию, определяющую на этом пространстве гегемона", - отметил Фейгин.

Оппозиционер также добавил, что ситуация с Арменией – это "договорняк" Путина с Эрдоганом.

"Армению, как сателлита Москвы просто делят, просто раздирают. И остатки того, что останутся от Армении, Москва хочет забрать себе. ОДКБ всегда создавалась как институт противодействия цветным революциям, а не для того, чтобы защищать от реальной агрессии. Заявление Казахстана, который собирается выйти из ОДКБ - это еще одно свидетельство, что Москва, олицетворяющая в себе ОДКБ, а ОДКБ - это и есть Россия, больше просто не нужна. Россия не нужна", - подчеркнул Фейгин.

  • Президент России Владимир Путин встретился в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с главой КНР Си Цзиньпином.
  • Путин поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпина за его "взвешенную позицию в отношении Украины", а также раскритиковал "ужасную" политику Вашингтона.

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