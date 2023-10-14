Пекин понял, что ставка его новых двух фашистских друзей, Ирана и России, бита, - Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Пекин также наблюдает за ситуацией. И он понял, видимо, что эта ставка его новых двух фашистских друзей, Ирана и России, бита. Странные события происходят в американо-китайских отношениях. В начале этой недели, уже после событий в Израиле, была встреча делегации американских сенаторов, возглавляемой лидером демократов в сенате Шумером, с Си Цзиньпином", - рассказал политолог.

По его словам, Си Цзиньпин произнес там пышную фразу в китайском стиле, мол, я могу вам назвать тысячу причин, почему американо-китайские отношения должны процветать и развиваться, но у меня нет никакой причины, по которой мы стали бы враждебными государствами. Очень интересная формула.

"Более того - произошло удивительное: Си Цзиньпин как раз за несколько часов до этой встречи сделал заявление о событиях в Израиле. Оно было общим - призываем к деэскалации, надо найти мирное решение. И Шумер указал ему, что хотелось бы, чтобы китайский народ выразил возмущение теми ужасными зверствами, которыми сопровождались действия террористических групп. И произошло удивительное - Си Цзиньпин согласился и откорректировал свое заявление. И, в отличие от России, выразил соболезнования жертвам и заявил, что подобное поведение абсолютно неприемлемо и не может быть оправданно", - заметил Андрей Пионтковский.

Аналитик добавил, что сейчас все ожидают участия Си Цзиньпина в Тихоокеанском саммите, который состоится в Сан-Франциско. На днях аппарат Белого дома сделал заявление, что не исключает возможности встречи Си Цзиньпина с Байденом в ходе саммита.

"То есть Россия окончательно оказалась в дерьме, поставив себя на одну доску с Ираном и теми палачами, которые зверствовали на территории Израиля. Не знаю, как Москва будет выпутываться из этой ситуации", - сказал Пионтковский.

Война в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, дома командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

Впоследствии армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газы, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром субботы, 14 октября, израильские военные нанесли удар по группировке "Хезболла" на юге Ливана. По словам ЦАХАЛа, они поразили цель "Хезболлы" после того, как был обстрелян один из БПЛА. Кроме того, ЦАХАЛ заявил , что ликвидировал руководителя военно-воздушных сил ХАМАС.

Более 423 тысяч местных жителей Газы покинули свои дома еще до того, как Израиль приказал эвакуироваться с севера Газы в южную часть в течение 24 часов.

Египет, Израиль и Соединенные Штаты согласились разрешить американцам, проживающим в Газе, проходить через пограничный пункт "Рафах" в Египет, заявил высокопоставленный египетский чиновник.