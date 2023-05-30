Пекин отрицает, что потребовал признать оккупацию РФ территорий Украины

Об этом сообщила представитель МИД Китая Мао Нин, информирует прессслужба министерства.

"Китай своевременно обнародовал информацию о визите специального представителя Ли Хуэя. Обратитесь к ней для получения достоверной информации. Я также отметила, что министр иностранных дел Украины публично заявил, что он связался с другими сторонами. Ни одна страна не сообщила, что специальный представитель Ли Хуэй сделал заявления, о которых сообщает WSJ.