Пекин отрицает, что потребовал признать оккупацию РФ территорий Украины
Пекин отрицает информацию о том, что спецпредставитель Ли Хуэй во время европейского турне призвал признать оккупацию Россией украинских территорий.
Об этом сообщила представитель МИД Китая Мао Нин, информирует прессслужба министерства.
"Китай своевременно обнародовал информацию о визите специального представителя Ли Хуэя. Обратитесь к ней для получения достоверной информации. Я также отметила, что министр иностранных дел Украины публично заявил, что он связался с другими сторонами. Ни одна страна не сообщила, что специальный представитель Ли Хуэй сделал заявления, о которых сообщает WSJ.
- Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщало , что Ли Хуэй призвал к немедленному прекращению огня, при этом признавая оккупацию РФ украинских территорий.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что китайский посол Ли Хуэй в рамках своего турне по Европе для содействия "урегулированию" войны России против Украины предлагал призвать к немедленному прекращению огня, при этом признавая оккупацию РФ украинских территорий.
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