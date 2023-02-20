Пекин отреагировал на заявление США о возможном снабжении Китаем оружия в РФ
В понедельник, 20 февраля, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что США не должны указывать стране, какие у нее должны быть отношения с Россией, и раскритиковал заявление о возможной поставке КНР оружия в РФ
Об этом сообщает NDTV .
"Соединенные Штаты, а не Китай непрерывно снабжают оружие на поле боя. Мы призываем США серьезно обдумать собственные действия и сделать больше, чтобы облегчить ситуацию, способствовать мирному диалогу и прекратить переводить вину и распространять ложную информацию", — сказал он на регулярном брифинге.
Ван заявил, что "для международного сообщества понятно, кто призывает к диалогу и борется за мир, а кто подливает масла в огонь и поощряет оппозицию".
Он также подчеркнул, что США не должны указывать, какими должны быть отношения Китая и РФ.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван И, что если страна будет поддерживать вооруженную агрессию РФ, это будет иметь "серьезные последствия для межгосударственных отношений".
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