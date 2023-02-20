Пекин отреагировал на заявление США о возможном снабжении Китаем оружия в РФ

Об этом сообщает NDTV .

"Соединенные Штаты, а не Китай непрерывно снабжают оружие на поле боя. Мы призываем США серьезно обдумать собственные действия и сделать больше, чтобы облегчить ситуацию, способствовать мирному диалогу и прекратить переводить вину и распространять ложную информацию", — сказал он на регулярном брифинге.

Ван заявил, что "для международного сообщества понятно, кто призывает к диалогу и борется за мир, а кто подливает масла в огонь и поощряет оппозицию".

Он также подчеркнул, что США не должны указывать, какими должны быть отношения Китая и РФ.