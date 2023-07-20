Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китая .

По словам спикера МИД КНР, никто из сотрудников консульства не пострадал, повреждения получило только здание.

"Возле генерального консульства Китая в Одессе произошел взрыв. Взрывной волной повредило часть стены и выбило стекла. Сотрудники консульства в то время давно покинули помещение, и никто не пострадал", - рассказал спикер.

Он добавил, что Пекин следит за развитием событий и поддерживает связь с Россией и Украиной.

"Мы предпримем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан КНР в Украине", - заверил представитель МИД Китая.

Что известно об ударе РФ по Одессе 20 июля

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ночной российской атаки пострадало здание генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе.

По состоянию на 11:08 появилась информация об одном погибшем - это охранник гражданского здания, мужчина 2002 года рождения.

Всего в результате удара пострадали 8 человек, среди которых трое сотрудников ГСЧС. Трое пострадавших, среди которых и спасатель, госпитализировали, все они в состоянии средней степени тяжести. У людей осколочные ранения и отравления продуктами горения.