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Пекин не заинтересован в провоцировании второй точки кипения: политик Чех об отношении Китая к войне на Ближнем Востоке

21 октября, 2023 суббота
14:17
Мир

Польский политик Мирослав Чех в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому высказал мнение о том, что Китай уже платит очень высокую экономическую цену за войну России в Украине, и вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке не будет

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Когда речь идет об отношении Китая к войне на Ближнем Востоке, которая продолжается между Израилем и ХАМАСом, то мне близок тезис международных экспертов о незаинтересованности Китая в том, чтобы дестабилизировать еще одно место в мире. Потому что Китай уже платит очень высокую экономическую цену за войну России в Украине. Китай хочет зарабатывать деньги, выходить из намечающегося там экономического кризиса", - отметил польский политик.

По его словам, Пекину есть о чем думать, потому что из Китая выходят высокотехнологичные компании и иностранный капитал, которые переходят в другие места.

"В конце концов, у Китая есть проблема с Тайванем, которую он считает первоочередной. К тому же он не может совершить какие-либо активные военные действия на Ближнем Востоке. Пекин может только политически усиливать какую-то сторону этой войны, но самому вмешиваться – вероятность равна нулю. Поэтому, на мой взгляд, Китай незаинтересован в провоцировании второй точки кипения в мире", - резюмировал Мирослав Чех.

  • 17 октября глава РФ Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс – один путь". Там президент РФ принял участие в церемонии официальной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.
  • В ГУР Минобороны Украины заявили, что визит российского президента в Китай может нести определенные риски для Украины. Однако украинская разведка внимательно следит за ситуацией.
  • 20 октября специальный посланник Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь после встречи со своим российским коллегой в Катаре заявил, что Китай и Россия разделяют одинаковую позицию в вопросе Палестины" и планируют сотрудничать ради мирных переговоров между Израилем и ХАМАСом.


 

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