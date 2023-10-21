Пекин не заинтересован в провоцировании второй точки кипения: политик Чех об отношении Китая к войне на Ближнем Востоке
Польский политик Мирослав Чех в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому высказал мнение о том, что Китай уже платит очень высокую экономическую цену за войну России в Украине, и вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке не будет
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Когда речь идет об отношении Китая к войне на Ближнем Востоке, которая продолжается между Израилем и ХАМАСом, то мне близок тезис международных экспертов о незаинтересованности Китая в том, чтобы дестабилизировать еще одно место в мире. Потому что Китай уже платит очень высокую экономическую цену за войну России в Украине. Китай хочет зарабатывать деньги, выходить из намечающегося там экономического кризиса", - отметил польский политик.
По его словам, Пекину есть о чем думать, потому что из Китая выходят высокотехнологичные компании и иностранный капитал, которые переходят в другие места.
"В конце концов, у Китая есть проблема с Тайванем, которую он считает первоочередной. К тому же он не может совершить какие-либо активные военные действия на Ближнем Востоке. Пекин может только политически усиливать какую-то сторону этой войны, но самому вмешиваться – вероятность равна нулю. Поэтому, на мой взгляд, Китай незаинтересован в провоцировании второй точки кипения в мире", - резюмировал Мирослав Чех.
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