Атаки россиянами Киева иранскими дронами-камикадзе указывают на то, что концепция Соединенных Штатов и коллективного Запада о дозированной военной помощи Украине уже полностью исчерпала себя и нуждается в скорейшем пересмотре. Непредоставление Украине в достаточном количестве систем ПВО, о которых уже многократно просили украинские власти, приводит к многочисленным жертвам и разрушению инфраструктуры.

А Иран, чувствуя свою полную безнаказанность за поставку боевых дронов, будет только наращивать эту преступную помощь стране-террористу, если его не остановить прямо сейчас. И совершенно очевидно, что тот, кто помогает террористам, сам террорист, и должен понести за это полную ответственность.

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Китай также маневрирует вокруг Украины. И тот факт, когда министерство иностранных дел Китая вдруг призвало своих граждан срочно уехать из Украины из-за "серьезной ситуации безопасности", настораживает. В этом смысле следует вспомнить, что война Путина с Украиной началась в 2014 году после окончания Олимпийских игр в российском городе Сочи. А широкомасштабное вторжение Российской Федерации в 2022 году также последовало после завершения зимней Олимпиады в Пекине. Третьим временным маркером резкого увеличения эскалации России в войне с Украиной может стать окончание работы XX съезда Коммунистической партии Китая, на котором прогнозируемо Си Цзиньпина в третий раз изберут Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая.

Таким образом, Си Цзиньпин фактически станет пожизненным правителем Китая, и у него будут полностью развязаны руки во всех вопросах, по которым Пекин декларирует свои стратегические интересы. Что именно так показывает его выступление на XX съезде Коммунистической партии Китая, в котором он прямо отметил, что Китайская Народная Республика должна быть готова к “сильным ветрам и высоким волнам и даже опасным штормам в международной политике”. Что корригируется с заявлением спикера Коммунистической партии Сунь Ели, что Китай оставляет за собой право применить силу для решения вопроса Тайваня.

Си Цзиньпин фактически станет пожизненным правителем Китая, и у него будут полностью решены руки по всем вопросам, по которым Пекин декларирует свои стратегические интересы.

В таком случае в Пекине знают что-то особенное о неизбежных "опасных штормах в международной политике", и странный призыв к срочной эвакуации китайцев из Украины имеет под собой основания. Что-то здесь явно не так.

Возможны несколько вариантов, связанных с намерениями российского диктатора. Первый, Путин договорился с Си Цзиньпином, что до окончания съезда КПК Москва воздержится от любой эскалации в российско-украинской войне, чтобы не портить своему союзнику телевизионную картинку трансляции грандиозных планов коммунистов, которые готовятся изменить мир. А дальше Пекин, зная, что Кремль осуществляет подготовку к провокации в Украине с применением ядерного оружия, сделает вид, что это исключительно внутреннее дело Российской Федерации.

В зависимости от развития событий в войне России в Украине, в Китае будут решать, своевременно ли реализовывать свое "право" на "законных основаниях" врываться на Тайвань. Пекин хочет протестовать готовность Соединенных Штатов встать в защиту Тайваня по их реагированию на возможный тактический ядерный удар России

Вторым вариантом может стать попытка косвенного информационного давления Кремля на Украину, что может означать следующее: Российская Федерация тайно распространила по посольствам дружественных стран, что намерена в ближайшее время применить на украинской территории ядерное оружие. Заранее зная, что эта информация просочится в соответствующие украинские службы и будет доведена до руководства Украины.

Третий вариант, это то, что в зависимости от развития событий в войне России в Украине, в Китае будут решать, своевременно ли реализовывать свое "право" на "законных основаниях" врываться на Тайвань. Пекин хочет протестировать готовность Соединенных Штатов встать в защиту Тайваня по их реагированию на возможный тактический ядерный удар России.

Для него это очень важно. Китай очень далеко от вероятных трагических для Украины событий, и уже от реакции Америки на них, он будет выстраивать свою стратегию по Тайваню. Если США не выполнят все, о чем они предупредили Москву, в таком случае это станет спусковым крючком вторжения КНР на Тайвань.

Нагнетание ядерной истерии нужно Москве, потому что давно уже прошли те времена, когда диктатор Путин ради мощного пиара скакал на коне без рубашки, летал со стерхами и ловил под телекамеру рыбу в реках Сибири. После того как он поймал сам себя на Украину, ему во что бы то ни стало нужно было восстановить телевизионный нарратив дома в России.

Но когда тебе уже 70 лет, и тебя постоянно дергает во время пресс-конференции, то ездить без рубашки на коне уже не сработает. Только вызовет закономерную насмешку у тех, кто мог бы увидеть такое "специфическое" зрелище.

Бессмысленные массовые кровавые террористические обстрелы украинских городов ракетами и дронами-камикадзе осуществляются не для того, чтобы выиграть войну, которую публично он до сих пор отказывается признавать. Путин любой ценой пытается оттянуть время поражения, падение своего преступного режима и неизбежное наказание.

Поэтому говорить об эффективности этого "боевого маневра" было бы несправедливо. Убийственный пиар-ход, который, по его замыслу, должен был показать всему миру "силу" русской армии и ее оружия, в результате привел к обратному эффекту. Когда даже в Европе наконец-то стали осознавать, что имеют дело с террористом, не признающим никаких правил, законов и взятых на себя обязательств.

Возможно, ему скоро придется мечтать о холодном дне в аду, после всех кровавых преступлений, которые он совершил в Украине. Когда россияне мечтали высадиться на Луну, применяя для этого ракеты собственного производства. Но до сих пор они все еще используют те же технологии из 60-х, которые тогда не позволили им этого сделать. Танки из 60-х – это все, что у них сейчас в своем стратегическом резерве, а Путин готовит новые сотни тысяч мобилизованных, думая, что этим он отсрочит время расплаты.

Убийственный пиар-ход, который, по замыслу Путина, должен был показать всему миру "силу" российской армии и ее оружия, привел к обратному эффекту. Когда даже в Европе наконец-то стали осознавать, что имеют дело с террористом, не признающим никаких правил, законов и взятых на себя обязательств

Диктатор не чувствует реальности, и в этом его самое главное заблуждение. Бить баллистическими ракетами и дронами по Украине – это жест отчаяния того, кто не хочет такого же и для Москвы. Путинские мобилизованные орды не могут действовать как организованная эффективная боевая сила. Какая бы еще страна на планете отправляла сотни тысяч на фронт без подготовки и поставки пищи, при этом ожидая удовлетворительных результатов?

Это только на пропагандистских видеороликах, постоянно транслируемых по российскому телевидению, показывают большие колонны военных, танков, самолетов, которые выглядят очень смертоносными и грозными, но на поверку это все фикция.

Украина не имеет многочисленной армии, по сути, нет военно-морского флота, военно-воздушные силы невелики, но имеет огромную мотивацию и нацеленность на победу ее народа. Россияне не могут смириться с тем, что Украина по пути к победе. Отсюда и ядерные намерения Путина. Однако коллективный Запад должен понять, что необходимо гораздо больше помощи. Победит Украина – победит Запад, проиграет Украина – проиграет Запад.

Применительно к России необходимо принимать радикальное решение. А так получается, что ракеты и дроны летят в мирное население Украины, люди гибнут, инфраструктура разрушается, а мир еще раз выражает глубокую обеспокоенность. А это человекоподобное существо, Путин, держит всех за дураков и развлекается, убивая людей.

Очевидно, что не существует идеального мира, а есть огромное количество постоянно меняющихся интересов. Но глобализированный мир стал настолько маленьким, что сейчас приходит время выстроить систему мировой безопасности таким образом, чтобы ни у какого "геополитически сумасшедшего" тирана больше никогда не возникало соблазна махать ядерной дубинкой.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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