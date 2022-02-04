Пекин-2022: Определился состав сборной Украины по биатлону на смешанную эстафету

Об этом сообщает " Общественное Спорт ".



Смешанная эстафета состоится 5 февраля, а начнется в 11.00 по киевскому времени. Трансляция пройдет на телеканале "UA: Первый".

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Напомним, 2 февраля украинская биатлонистка Елена Белосюк сдала положительный тест на коронавирус .

Состав сборной Украины по биатлону на смешанную эстафету:Запасной в составе женской команды Дарья Блашко. Если возникнут форсмажорные ситуации, то замены можно будет производить.