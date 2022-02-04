Пекин-2022: Определился состав сборной Украины по биатлону на смешанную эстафету
Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Подручный пробегут смешанную эстафету на Олимпиаде-2022 в Пекине
Об этом сообщает " Общественное Спорт ".
Смешанная эстафета состоится 5 февраля, а начнется в 11.00 по киевскому времени. Трансляция пройдет на телеканале "UA: Первый".
Читайте также: Олимпиада-2022: Полное расписание зимних Игр в ПекинеСостав сборной Украины по биатлону на смешанную эстафету:
Валентина Семеренко
Юлия Джима
Артем Прима
Дмитрий Подручный
Запасной в составе женской команды Дарья Блашко. Если возникнут форсмажорные ситуации, то замены можно будет производить.
- Напомним, 2 февраля украинская биатлонистка Елена Белосюк сдала положительный тест на коронавирус .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.12
Покупка 28.12Продажа 28.4
-
EUR
Покупка 31.82Продажа 32.3
- Актуальное
- Важное