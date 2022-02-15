Пекин-2022: Олимпийский чемпион из Украины Абраменко вышел в финал Игр во фристайле
Украинский фристайлист Александр Абраменко успешно преодолел квалификацию в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинец вышел в финал уже по итогам первой квалификационной попытки. Абраменко получил за свой скачок 120,36 и показал пятый общий результат.
Лучшую оценку получил Ци Гуанпу из Китая (127,88), его соотечественник Цзя Цзунян набрал 125,67. Украинца также опередили швейцарец Ноэ Рот (123,08) и американец Эрик Логран (121,24).
Два других украинца – Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский в первой попытке выступили неудачно. Окипнюк заработал 92,76 балла и стал 22-м, Котовский из-за падения получил 73,89 - и шел последним - 24-м. Оба продолжили борьбу за путевки во втором раунде квалификации.
Александр Абраменко – олимпийский чемпион по лыжной акробатике 2018 года.
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