Пекин-2022: Олимпийский чемпион из Украины Абраменко вышел в финал Игр во фристайле

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинец вышел в финал уже по итогам первой квалификационной попытки. Абраменко получил за свой скачок 120,36 и показал пятый общий результат.

Лучшую оценку получил Ци Гуанпу из Китая (127,88), его соотечественник Цзя Цзунян набрал 125,67. Украинца также опередили швейцарец Ноэ Рот (123,08) и американец Эрик Логран (121,24).

Два других украинца – Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский в первой попытке выступили неудачно. Окипнюк заработал 92,76 балла и стал 22-м, Котовский из-за падения получил 73,89 - и шел последним - 24-м. Оба продолжили борьбу за путевки во втором раунде квалификации.

Александр Абраменко – олимпийский чемпион по лыжной акробатике 2018 года.

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