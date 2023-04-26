Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"



"Хромово и Клещиевка держатся. На некоторых из этих направлений наши Силы обороны проводят контрнаступательные операции. Тем самым наши подразделения разрушают плацдарм для наступательных действий противника. Что касается использования оккупантами техники, то мы полностью контролируем ситуацию и видим все их движения", - рассказал Волохов. .



Командир подразделения разведчиков Terra отметил, что техника окупантов неэффективна в боях за Бахмут.



"Погода начинает улучшаться. Противника стало лучше видно. Теперь мы видим гораздо дальше и больше, чем три недели назад. Технику их мы видим тоже и работаем по ней. На ближние же рубежи они не подходят уже давно, поскольку нет эффективности. Они попробовали техникой продавить нашу оборону, но безрезультатно. Поэтому бои в Бахмуте в основном пехотные. Однако и с пехотными боями для оккупантов наступают проблемы. Если раньше вагнеровцы славились своей агрессивной пехотой, то сейчас 3-я штурмовая бригада показывает, что может их прекрасно уничтожать", - добавил он.

25 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что, несмотря на сосредоточенные усилия РФ на введении наступления по Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому направлениям, ВСУ 24 апреля удалось отбить 43 атаки и поразить: ЗРК, станции РЭБ и места скопления российских войск.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 188 410 военных, 7 162 бронированные машины и 2 877 артиллерийских систем.