Пехотинцы являются образцом украинской храбрости, - Зеленский

Президент поздравил украинских воинов и вручил государственные награды и присвоил почетные отличия. Торжественная церемония прошла в Мариинском дворце в Киеве, рассказывает пресс-служба главы государства.

"Сегодня Украина отмечает храбрость и силу воинов-пехотинцев, то, что дает нашему государству самый весомый результат - несокрушимость нашей обороны", - сказал президент.

Он отметил, что для него большая честь поздравить украинских защитников с Днем пехоты.

"Большая честь сегодня поздравлять вас с Днем пехоты, это честь для меня ежедневно представлять в отношениях с миром в частности таких наших воинов, какими являются наши пехотинцы, – образцом украинской храбрости, образцом украинской стойкости", - подчеркнул Зеленский.

В честь Дня пехоты президент Украины вручил государственные награды. В частности, высшее звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" присвоено командиру 56-й отдельной механизированной бригады полковнику Сергею Сирченко.

Также глава государства передал "Золотую звезду" дочери командира мотопехотной роты капитана Валерия Глебова, удостоенного звания Героя Украины посмертно.

Четырнадцать военнослужащих были награждены орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІ и ІІІ степени, Данила Галицкого, медалями "За военную службу Украины" и "Защитнику Отечества".