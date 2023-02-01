Педикюр в домашних условиях
Часто мы вспоминаем о педикюре весной, когда начинаем носить босоножки. Это неверно. Ножки нуждаются в таком же уходе, как и ручки, круглый год. Если цены салона красоты вас "кусают", тогда мы расскажем, как ухаживать за ногтями ног и ступнями в домашних условиях
Необходимые материалы
В домашних условиях самый лучший выбор – это классический обрезной педикюр. Для этого нам понадобятся специальные инструменты для педикюра: ванночка с теплой водой; терка; соль/желе/или травяной состав; ремувер для кутикулы; пилочка для ногтей; ножницы для кутикулы; кусачки для ногтей; бумажные салфетки-полотенца; разделитель для пальцев; крем для ног.
Делаем педикюр в домашних условиях:
- разогреваем ножки в ванне с солью и травами не менее десяти минут
- смазываем кутикулу ремувером
- надеваем на пальцы ног разделитель
- обрезаем кутикулу ножницами для кутикулы
- убираем лишнюю длину ногтей специальными кусачками
- придаем ноготкам красивую форму с помощью пилочки.
- удаляем лишнюю грубую кожу на пятках специальной теркой (кожа при этом должна быть немного влажной)
- вытираем ножки салфеткой
- наносим лак на ногти
- ждем, пока лак подсохнет
- снимаем с пальцев ног разделитель
- смазываем ножки кремом и массируем их
- ждем, пока крем впитывается в кожу
Ваш педикюр готов!
Полезные советы, которые нужно знать:
- Температура в ванночке для ног не должна превышать 37 градусов.
- не удаляйте твердую кожу с пяток (или мозоли) кусачками или ножницами
- пользуйтесь кремом для ног или специальными маслами каждый день
- время от времени балуйте свои ножки ванночками и массажем
Будьте довольны и счастливы!
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.53
-
EUR
Покупка 42.58Продажа 43.57
- Актуальное
- Важное