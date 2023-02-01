Необходимые материалы

В домашних условиях самый лучший выбор – это классический обрезной педикюр. Для этого нам понадобятся специальные инструменты для педикюра: ванночка с теплой водой; терка; соль/желе/или травяной состав; ремувер для кутикулы; пилочка для ногтей; ножницы для кутикулы; кусачки для ногтей; бумажные салфетки-полотенца; разделитель для пальцев; крем для ног.

Делаем педикюр в домашних условиях:

разогреваем ножки в ванне с солью и травами не менее десяти минут

смазываем кутикулу ремувером

надеваем на пальцы ног разделитель

обрезаем кутикулу ножницами для кутикулы

убираем лишнюю длину ногтей специальными кусачками

придаем ноготкам красивую форму с помощью пилочки.

удаляем лишнюю грубую кожу на пятках специальной теркой (кожа при этом должна быть немного влажной)

вытираем ножки салфеткой

наносим лак на ногти

ждем, пока лак подсохнет

снимаем с пальцев ног разделитель

смазываем ножки кремом и массируем их

ждем, пока крем впитывается в кожу

Ваш педикюр готов!

Полезные советы, которые нужно знать:

Температура в ванночке для ног не должна превышать 37 градусов.

не удаляйте твердую кожу с пяток (или мозоли) кусачками или ножницами

пользуйтесь кремом для ног или специальными маслами каждый день

время от времени балуйте свои ножки ванночками и массажем

Будьте довольны и счастливы!