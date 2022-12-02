Педагогов возмутило поведение нардепа Тищенко во время визита в пункт обогрева
Руководители учебных заведений Святошинского района выразили возмущение визитами в пункты обогрева народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко. По их мнению, из-за таких "ревизоров" перечеркивается идея поддержки людей
Об этом заявила от имени своих коллег директор Киевской гимназии восточных языков №1 Оксана Проскура.
"Позиция руководителей учебных заведений Святошинского района. Молчать не будем. Ревизованием депутатом Верховной рады господином Николаем Тищенко Пунктов Несокрушимости, которые сейчас находятся в учебных заведениях Святошинского района, и его гневным постом в фейсбуке относительно неготовности таких пунктов принять жителей района, проявлениями пренебрежительного поведения во время визита, унизительным отношением и оскорбительной риторикой сообщения в ФБ перечеркивается прекрасная и своевременная идея помощи и поддержки людей во время войны", - заявила Проскура.
Она подчеркнула, что такими проверками Тищенко оскорбил всех руководителей учебных заведений.
"Господин Николай Тищенко, вы оскорбили руководителей учебных заведений, которые с 24 февраля стойко держат образовательный фронт, потому что для жителей своих микрорайонов возглавляемые ими учебные заведения стали пунктами, где гражданам точно окажут помощь, поддержат словом и делом. Вы такими инспекциями фактически "обнулили" девятимесячную работу в военное время руководителей учебных заведений Святошинского района", - сказала Проскура.
Директор также подчеркнула, что работники учебных заведений добросовестно выполняют свою работу без каких-либо проверок и ревизий.
"А генераторы мы научились запускать и, к слову, не по требованию депутата, а ради людей, потому что им отдаем еще и тепло своих сердец. И зарплаты свои готовы отдать на ВСУ, и поддерживать наших защитников и защитниц будем к Победе. И будем детей обучать, и будем любить, и будем беречь. Без инспекций, проверок и ревизий", - подчеркнула она.
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