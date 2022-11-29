Печерский суд взял под арест президента УАФ Павелко, - журналист Андриюк

Об этом сообщил журналист Константин Андриюк в telegram .

"Председателю УАФ Андрею Павелко, несколько минут назад Печерский суд назначил меру пресечения - арест на два месяца, до 22 января 2023 года. Правда, есть опция внесения залога - 9,88 млн грн. Павелко ближайшие два месяца проведет в СИЗО, если не внесет залог", - написал Андриюк.

Он также опубликовал фото, по которому понятно, что судебное заседание посетили бывшие футболисты и тренеры "Динамо", а ныне работники УАФ Олег Блохин, Игорь Беланов, Анатолий Демьяненко и Алексей Михайличенко.

Павелко получил подозрение от Генпрокуратуры в уголовном производстве по строительству завода по производству искусственных футбольных полей, а также закупке продуктов для Федерации футбола Украины.

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