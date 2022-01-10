Печерский суд оставил Медведчука под домашним арестом еще на два месяца

Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook.



"Судья Печерского суда Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев", - написал он.



Справка: нардепу Медведчуку объявлено о подозрении в госизмене, содействии деятельности террористических организаций и покушении на хищение национальных ресурсов. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

Напомним, 12 мая 2021 года Медведчук пришел для вручения ему подозрения в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму в Офис генпрокурора.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене по "крымскому" делу нардепу Виктору Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.

6 декабря Виктору Медведчуку продлили домашний арест до середины января.

17 декабря суд рассмотрел апелляции адвокатов Медведчука и оставил в силе решение суда о круглосуточном домашнем аресте.