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Печерский суд оставил Медведчука под домашним арестом еще на два месяца

10 января, 2022 понедельник
12:52
Общество Виктор Медведчук

В понедельник, 10 января, Печерский райсуд Киева до 10 месяцев продлил домашний арест главе партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку

Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook.

"Судья Печерского суда Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев", - написал он.

Справка: нардепу Медведчуку объявлено о подозрении в госизмене, содействии деятельности террористических организаций и покушении на хищение национальных ресурсов. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.


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Виктор Медведчук
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