Печерский суд оставил Медведчука под домашним арестом еще на два месяца
В понедельник, 10 января, Печерский райсуд Киева до 10 месяцев продлил домашний арест главе партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку
Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook.
"Судья Печерского суда Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев", - написал он.
Справка: нардепу Медведчуку объявлено о подозрении в госизмене, содействии деятельности террористических организаций и покушении на хищение национальных ресурсов. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.
- Напомним, 12 мая 2021 года Медведчук пришел для вручения ему подозрения в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму в Офис генпрокурора.
- Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене по "крымскому" делу нардепу Виктору Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.
- 6 декабря Виктору Медведчуку продлили домашний арест до середины января.
- 17 декабря суд рассмотрел апелляции адвокатов Медведчука и оставил в силе решение суда о круглосуточном домашнем аресте.
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