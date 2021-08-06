Печерский райсуд Киева арестовал ветерана Прохнича, который угрожал взорвать гранату в здании правительства
Печерский районный суд Киева постановил поместить под стражу на 60 суток ветерана антитеррористической операции Владимира Прохнича, который 4 августа пришел к зданию правительства с гранатой и угрожал взорвать боеприпас
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Применить к Прохничу Владимиру Васильевичу меру пресечения в виде содержания под стражей. Определить срок действия постановления в пределах срока досудебного расследования, но не дольше, чем до 27 сентября 2021 года включительно", - сказал судья Роман Новак.
Судья постановил арестовать Прохнича несмотря на то, что его просили отдать на поруки экс-командир батальона "Айдар" (батальон, в котором служил Прохнич, - ред.) Сергей Мельничук, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и директор госучреждений "Госпиталь ветеранов войны "Лесная поляна" Ксения Возницына.
Напомним, 4 августа ветеран батальона "Айдар" Владимир Прохнич зашел в здание Кабмина с боевой гранатой и угрожал взорвать ее. После переговоров, которые провел с мужчиной его друг, Прохнича удалось уговорить сдаться добровольно. После задержания мужчина извинился за свои действия.
Прохничу инкриминируют ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
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