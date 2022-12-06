Этот "Дождь" не надолго…
Печеночный торт. Рецепт
Необычный и вкусный торт можно сделать из куриной печени. А еще добавить лук, морковь и пикантные приправы. Рецепт прост. А блюдо уже давно стало популярным среди лакомок
Ингредиенты:
- 600 г куриной печени
- 2 куриных яйца
- Одна большая луковица
- Одна крупная морковь
- 4 столовые ложки муки
- 6 столовых ложек майонеза
- 2 зубка чеснока
- Три четверти столовой ложки соли
- Щепотка черного перца
- Зелень (по вкусу)
Приготовление составляющих печеночного торта:
- Промываем хорошо печень, обрезаем жирок и пленочку
- Нарезаем мелко лук
- Трем на терке морковь
- Лук с морковью обжариваем
- Печень измельчаем в блендере
- Добавляем к печени муку и яйца, солим-перчим.
- Тщательно перемешиваем печеночную смесь
- Густота теста должна быть такой, как на блины
- Смешиваем майонез с измельченным чесноком
- И вот пришло время выпекать эти блины все до одного
Сборка печеночного торта:
- Блин смазываем майонезом, заправленным чесноком
- Ровным слоем присыпаем сверху обжаренным луком с морковью
- Сверху накладываем следующий блинчик и повторяем всю процедуру
- Так поступаем со всеми блинами
- Верхний блинчик смазываем тонким слоем майонеза и посыпаем измельченной зеленью
- Ставим готовый торт в холодильник, чтобы пропитался
Приятного аппетита!
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