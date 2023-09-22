Печенье на смальце: несколько вкусных и бюджетных рецептов

Смалец придает выпечке более насыщенный привкус и хрусткость, а также такое печенье дольше сохраняется без потери вкусовых качеств. Если сравнивать пользу от приготовления вкусностей на маргарине или смальце, здесь безусловным лидером будет смалец. Поскольку он содержит только природные насыщенные жиры, в отличие от маргарина, созданного искусственным путем и может содержать значительное количество трансжиров.

Печенье на смальце и сметане в виде рогаликов

Ингредиенты:

пшеничная мука – 320 г

разрыхлитель – 6 г

сметана – 200 г

смолец – 100 г

джем или повидло

сахарная пудра (для подачи)

Пошаговый рецепт печенья на смальце:

В емкость просеиваем муку и разрыхлитель. Добавляем смалец и перетираем руками в крошки. Насыпаем сметану и замешиваем тесто. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на пол часа. Затем нужно раскатать тесто толщиной 2-3 мм и разрезать на равные части в форме кусочков пиццы. На широкий край каждой части теста кладем несколько ложек джема или повидла и скручиваем в центр. Противень для выпечки накрываем пергаментной бумагой и выкладываем наше печенье. Ставим в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 20 минут. Перед подачей присыпаем нашу выпечку сахарной пудрой. Готово!

Фото: Freepik

Если же вам хочется приготовить печенье на смальце без сметаны, есть отличный рецепт с добавлением меда. Печенье получается рассыпчатым и просто тает во рту.

Песочное печенье на смальце с медом

Ингредиенты:

пшеничная мука – 210 г

разрыхлитель – 6 г

мед – 40 г

смолец – 50 г

одно куриное яйцо

сахар – 50 г

соль – 1/4 чайной ложки

Пошаговое приготовление:

В большую емкость осторожно вбиваем яйцо, добавляем сахар и соль, все перемешиваем венчиком. Далее выливаем мед в смесь, добавляем подтопленный в микроволновке смалец и хорошо перемешиваем до образования однородной массы. В эту же емкость просеиваем муку и разрыхлитель. Начинаем сначала перемешивать лопаткой, чтобы объединить все жидкие и сухие ингредиенты, а затем вымешиваем тесто руками 10 минут. Готовое тесто раскатываем не очень тонко, ведь оно почти не увеличится в размере при выпекании. Для того чтобы придать нашему печенью интересную форму, вырезаем тесто с помощью форм для печенья. Если такой кухонной утвари у вас нет, используйте обычный стакан. Противень накрываем пергаментной бумагой и выкладываем наше печенье. Ставим в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 15 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Рассыпчатое медовое печенье готово. Приятного аппетита!

Фото: Freepik