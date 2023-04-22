"Печально, что представитель КНР придерживается таких взглядов": в Эстонии вызовут посла Китая
Министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая на фоне заявлений другого китайского дипломата о суверенитете постсоветских стран
Об этом пишет Delfi.
Министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения по поводу комментариев китайского высокопоставленного дипломата о суверенитете Эстонии и других стран бывшего Советского Союза.
Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью телеканалу LCI, что ранее входившие в Советский Союз страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы зафиксировало их статус суверенной страны.
По мнению министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, такие заявления китайского дипломата достойны сожаления и непонятны. "Печально, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна", - сказал он.
- Напомним, ранее сообщалось, что 22 апреля Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов.
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