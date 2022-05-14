"Peace for Ukraine". Группа из Исландии выступает на Евровидении с украинской символикой
Представительницы Исландии, группа Systur, в проходящем вечером в субботу, 14 мая 2022 года, грандфинале Евровидения на свое выступление вышли с наклейками украинских флагов
Это можно было услышать и увидеть во время прямой трансляции концерта на YouTube.
Исполнительницы разместили наклейки на руках и гитарах, чтобы их заметили зрители.
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В конце своего выступления они сказали: "Peace for Ukraine" ("Мир для Украины").
Systur – исландская группа, состоящая из сестер Сигридур, Элизабет и Эллин Эйорсдьоттир.
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