"П**да! Зае**ли! Ты больной на голову?": появилось видео, как нардеп-"слуга" Галушко оскорбляет патрульных за остановку его авто

Видео обнародовало издание "Украинская правда" на своем Youtube-канале .



Обнародованное видео было снято 18 декабря 2020 года.



На видео Галушко на русском языке употребляет нецензурную брань по отношению к полицейским, называет их дебилами и удивляется, как они могли остановить и осмотреть автомобиль народного депутата.



"Я не понял б**дь! На**й пешком п**дуешь б**дь куда надо! П**да на**й! Зае**ли!" – говорит Галушко полицейским.



Нардеп также назвал полицейского больным на голову и наркоманом, возмутившись осмотром автомобиля.



"Ты что, больной на голову или что? Это автомобиль народного депутата Украины. Как ты можешь его осматривать? Все, давай. Ты - наркоман", - говорит Галушко.



Также нардеп заявил, что полицейские должны были узнать его автомобиль, воспользовавшись электронными базами данных.



"Вся страна узнает, что у нас полицейские - дебилы, потому что они не умеют пользоваться электоронными базами", - говорит Галушко.