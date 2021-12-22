"П**да! Зае**ли! Ты больной на голову?": появилось видео, как нардеп-"слуга" Галушко оскорбляет патрульных за остановку его авто
В сети появилось видео общения нардепа от "Слуги народа" Николая Галушко с остановившими его автомобиль полицейскими
Видео обнародовало издание "Украинская правда" на своем Youtube-канале .
Обнародованное видео было снято 18 декабря 2020 года.
На видео Галушко на русском языке употребляет нецензурную брань по отношению к полицейским, называет их дебилами и удивляется, как они могли остановить и осмотреть автомобиль народного депутата.
"Я не понял б**дь! На**й пешком п**дуешь б**дь куда надо! П**да на**й! Зае**ли!" – говорит Галушко полицейским.
Нардеп также назвал полицейского больным на голову и наркоманом, возмутившись осмотром автомобиля.
"Ты что, больной на голову или что? Это автомобиль народного депутата Украины. Как ты можешь его осматривать? Все, давай. Ты - наркоман", - говорит Галушко.
Также нардеп заявил, что полицейские должны были узнать его автомобиль, воспользовавшись электронными базами данных.
"Вся страна узнает, что у нас полицейские - дебилы, потому что они не умеют пользоваться электоронными базами", - говорит Галушко.
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