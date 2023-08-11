Пчеловод НАТО провел семинар по сбору меда в штаб-квартире Североатлантического союза
Пасечник НАТО в четверг, 10 августа, в Брюсселе рассказал персоналу Альянса об особенностях сбора меда
Об этом сообщили на сайте НАТО
Пасека НАТО началась с двух ульей в 2020 году, а теперь содержит четыре улья благодаря успешному производству меда. Ожидается, что в этом году урожай составит около 50 кг.
Пчеловод НАТО дважды в год собирает мед с ульев. В зависимости от погодных условий с одного улья можно собрать до 25 килограммов меда. Значительную часть меда оставляют пчелам для выживания в течение зимних месяцев. Около 350 банок меда НАТО были проданы на благотворительном базаре Североатлантического союза в ноябре 2022 года, а генеральный секретарь Йенс Столтенберг подарил баночки меда НАТО послам в Североатлантическом совете прошлого декабря.
Пчелиные ульи НАТО являются частью инициативы озеленения в штаб-квартире НАТО. Медоносные пчелы играют немаловажную роль в местной экосистеме, поскольку опыляют окружающие деревья, культуры и растения в радиусе трех километров. Это включает лужайку диких цветов в штаб-квартире НАТО со смесью местных растений и цветов, включая маки и кукурузу, которые специально выбрали для поощрения пчел, бабочек и птиц.
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