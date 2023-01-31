"Пазлы детских мечтаний": о боли войны и желании жить дальше

Четыре разные судьбы. Четыре сверхтяжелых истории. Впрочем, в каждой – жажда жизни. В течение месяца зрители знакомились со "взрослыми" детьми, которые следовали за мечтой и сильными женщинами, которые спасались из оккупации, несмотря на потери и боль.

Первая история о 9-летнем киевлянине Всеволоде Яшном

С первых дней полномасштабного вторжения его отец уехал на фронт защищать Украину. Во время одного из сражений погиб в Донецкой области. Всеволод с мамой остались вдвоем. Впрочем, парень не опустил руки, а стал поддерживать маму, писать стихи и мечтать. Уже долго наш герой хотел встретиться с известными иллюзионистами Украины Magic Five. Однажды в столице его самая заветная мечта осуществилась.

История Всеволода Яшного

Вторая история переселенки из Краматорска Елизаветы Гавенко

Однажды вражеский снаряд прилетел возле его дома. Девочка мгновенно потеряла отца и сама получила ранения. Тогда с мамой решили бежать из Краматорска в Винницкую область. С собой взяли самое необходимое. В программе "Пазлы детских мечтаний" во время сладкого мастер-класса мы помогли Елизавете осуществить одно из ее желаний.

История Елизаветы Гавенко:

История семьи Яцканичей из Запорожской области

Мечту семьи Яцканич мы осуществляли в Киеве. Наша героиня Дарья с мамой и папой встретили российское вторжение дома в Запорожской области. Через несколько дней после начала — девушка потеряла отца. Впоследствии Дарья с мамой сбежали из оккупации в деревню на Киевщине. Девушка очень любит готовить. А еще – мечтает о подиуме. К нашему проекту с удовольствием приобщился известный стилист Кирилл Савченко и помог сделать Дарье невероятный сюрприз.

История Дарьи Яцканыч:

Двое братьев из героического Мариуполя

Последняя история о двух братиках из героического Мариуполя. Михаил и Гера Помещику долго оставались в окруженном россиянами городе. Впрочем, после того, как вражеский снайпер убил их отца, семье пришлось убегать. Никто даже представить не мог, что уже через несколько месяцев ребята начнут новую жизнь и встретятся с кумиром Евгением Кошевым.

История Михаила и Геры Поищиковых:

Итоговая гостевая студия проекта "Пазлы детских мечтаний" получилась достаточно волнующей.

После всех отснятых историй начинаешь больше понимать чувства людей, у которых война унесла все. Мы научились ценить простые вещи, нам стало дорогое время, проведенное вместе с родными людьми, в родных домах. Несмотря на горе, которое несет война, самое главное – не потерять себя и не переставать мечтать.

Пресс-служба Еспресо