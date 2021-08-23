PayPal запускает операции с криптовалютой в Британии
Компания PayPal на этой неделе запускает в Великобритании операции с криптовалютой
Об этом пишет Reuters .
Согласно сообщению, PayPal на этой неделе позволит пользователям из Великобритании покупать, продавать и держать биткоин и другие криптовалюты. Потребители смогут покупать биткоин, эфириум, лайткойн, а также bitcoin cash через онлайн-кошельки PayPal или через мобильное приложение.
В агентстве отметили, что это будет первый выход услуг PayPal с криптовалютой за пределы США, который может вдохновить дальнейшее распространение нового класса активов.
По информации Reuters, PayPal имеет более 403 млн активных счетов во всем мире и является одной из крупнейших финансовых компаний, предлагающей клиентам доступ к криптовалютам. В начале этого года компания дала разрешение на их покупку и продажу в США, позже позволило клиентам использовать свои фонды цифровых монет для совершения покупок у миллионов торговцев в своей сети.
По ожиданиям PayPal, применение нового класса активов будет способствовать их глобальному использованию и подготовит сеть для новых цифровых валют, которые могут быть разработаны корпорациями или центральными банками.
По словам вице-президента и генерального менеджера по блокчейну, крипто- и цифровых валют PayPal Хосе Фернандеса, компания хочет продолжения тесного сотрудничества с регуляторами в Великобритании и во всем мире.
Отмечается, что в Великобритании сервис PayPal сможет конкурировать с криптовалютнимы биржами Coinbase, а также ФИНТЕК-стартапами типа Revolut.
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