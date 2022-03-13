PayPal полностью прекращает обслуживать платежи в России с 18 марта

Об этом сообщается на сайте корпорации, передает Эспрессо.TV

"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получить платежи в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остатки средств с вашего счета до 18 марта 2022", - говорится в сообщении.

Напомним, что компания 5 марта частично приостановила работу в России.

Об окончательном приостановлении работы системы в России накануне заявлял министр цифровой трансформации Михаил Фкдорив. Также он пригласил платежную систему работать в Украине.

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