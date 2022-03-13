PayPal полностью прекращает обслуживать платежи в России с 18 марта
Платежная компания PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своими счетами до 18 марта.
Об этом сообщается на сайте корпорации, передает Эспрессо.TV
"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получить платежи в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остатки средств с вашего счета до 18 марта 2022", - говорится в сообщении.
- Напомним, что компания 5 марта частично приостановила работу в России.
- Об окончательном приостановлении работы системы в России накануне заявлял министр цифровой трансформации Михаил Фкдорив. Также он пригласил платежную систему работать в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное