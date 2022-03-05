PayPal остановила работу в России из-за агрессии РФ против Украины

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление главного исполнительного директора компании Дэна Шульмана.



"Ввиду обстоятельств, мы приостанавливаем услуги PayPal в России", - заявил Шульман. Это касается услуги перевода Xoom.



Он добавил, что компания поддерживает международное сообщество в осуждении жесткой военной агрессии России против Украины.



PayPal позволит российским пользователям снять деньги "в течение определенного времени". Регистрацию новых пользователей сервис остановил 2 марта.

Напомним, 1 марта международная платежная система Mastercard заблокировала некоторым российским финансовым учреждениям доступ к своей сети в рамках санкций, вводимых против Российской Федерации за вторжение в Украину.