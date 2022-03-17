PayPal начал работу в Украине, - Федоров

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять деньги и выводить деньги на украинские банковские карты", - пишет министр.



По его словам, уже сейчас можно привязать украинские банковские карты и пользоваться.

Федоров поблагодарил компанию за скорую реакцию по просьбе Украины и поддержку во время войны.



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