PayPal начал работу в Украине, - Федоров
Платежная система PayPal официально начала работу в Украине
Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Теперь можно делать покупки в интернете, перечислять деньги и выводить деньги на украинские банковские карты", - пишет министр.
По его словам, уже сейчас можно привязать украинские банковские карты и пользоваться.
Федоров поблагодарил компанию за скорую реакцию по просьбе Украины и поддержку во время войны.
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