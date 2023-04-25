Паводок в Киеве: за сутки уровень воды в Днепре поднялся на 11 см
По состоянию на вторник, 25 апреля, уровень воды в Днепре поднялся на 11 см, однако до критического уровня остается более метра
Об этом сообщили в telegram-канале КМВА.
"По состоянию на 9:30 25.04.2023 уровень воды в г. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 294 см. За последние сутки вода поднялась на 11 см. Но до критического для столицы уровня остается еще больше 1 метра. Тем временем удерживается подтопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков.
Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. Мы внимательно следим за динамикой нынешнего половодья в Киеве. Все соответствующие службы готовы оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации", – отметил Сергей Попко, начальник КМВА.
- Начальник КМВА Сергей Попко сообщил , что по состоянию на 24 апреля наводнение в Киеве идет на спад, однако синоптики предупреждают о возможной второй волне паводка.
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