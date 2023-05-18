Паводок в Киеве: за сутки уровень воды снизился на 25 см
Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что по состоянию на 18 мая уровень воды в Днепре снизился на 25 см. Но уровень опасности гидрологических явлений остается желтым
Об этом пишет Киевская городская военная администрация.
"По состоянию на 09:00 18.05.2023 уровень воды в г. Днепр в Киеве возле моста метро составляет 9 258 см (по Балтийской системе высот). По сравнению с прошлым днем, уровень половодья снизился на 25 см", - говорится в уведомлены.
В КМВА сообщают, что аварийные подтопления в Киеве не зафиксированы, но уровень опасности гидрологических явлений остается желтым.
"Затопления поймы уже практически нет – высота слоя воды местами лишь до 5-10 см. Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления", – информирует Попко.
Также он отметил, что нынешний половодье заканчивается, а предварительные прогнозы не предполагают существенного увеличения уровня воды.
- По состоянию на 25 мая в украинских областях наблюдался спад уровня весеннего половодья, однако в г. Днепр в столице уровень воды по сравнению с предыдущим днем увеличился на 8 сантиметров.
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