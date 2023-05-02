Паводок в Киеве: в Днепре стабилизация уровня воды, аварийных подтоплений не зафиксировано
По сравнению с предыдущими сутками 1 мая уровень половодья повысился всего на +1 см. Прогноз динамики уровня весеннего половодья на г. Днепр в пределах г. Киев зависит от работы Киевской и Каневской ГЭС
Об этом сообщил Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации по телеграмме.
По состоянию на 2 мая 9:30 уровень воды в Днепре в Киеве возле моста Метро составляет 9 297 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 13°C. По сравнению с прошлым днем уровень половодья повысился всего на +1 см. Наблюдается стабилизация уровня воды, без существенных подъемов.
Прогноз динамики уровня весеннего половодья на Днепре в пределах г. Киев зависит от работы Киевской и Каневской ГЭС. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый). При этом удерживается затопление поймы слоем около 45-47 см.
Остаются подтопленными пойменные территории: острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.
Мониторинг нынешнего половодья продолжается.
- 27 апреля в Киевской областной военной администрации сообщали, что уровень воды в Днепре возле Киева за сутки вырос на 9 см.
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