Об этом сообщил Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации по телеграмме.



По состоянию на 2 мая 9:30 уровень воды в Днепре в Киеве возле моста Метро составляет 9 297 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 13°C. По сравнению с прошлым днем уровень половодья повысился всего на +1 см. Наблюдается стабилизация уровня воды, без существенных подъемов.



Прогноз динамики уровня весеннего половодья на Днепре в пределах г. Киев зависит от работы Киевской и Каневской ГЭС. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый). При этом удерживается затопление поймы слоем около 45-47 см.



Остаются подтопленными пойменные территории: острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.



Мониторинг нынешнего половодья продолжается.

27 апреля в Киевской областной военной администрации сообщали, что уровень воды в Днепре возле Киева за сутки вырос на 9 см.