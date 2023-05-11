Паводок в Киеве: уровень воды в Днепре снова поднялся после значительного падения
По состоянию на утро 11 мая уровень воды реки Днепр в Киеве возле моста метро составляет 9280 см. Это на 10 см больше, чем было днем ранее
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
"По сравнению с предыдущим днем уровень половодья увеличился на 10 см. Никаких негативных последствий этот подъем не несет. Ведь до критического показателя для столицы еще около 1,5 м", – написал он.
"Нынешняя высота наводнения на 30 см меньше максимальных показателей в середине апреля. Поэтому угроз для Киева нет", - добавил чиновник и отметил, что аварийных подтоплений по столице не зафиксировано.
По данным КМВА, удерживается затопление поймы слоем около 30 см.
"Остаются подтопленными пойменные территории – острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - написал Попко.
По его словам, промышленные объекты и жилые массивные столицы – вне угрозы подтопления.
- 10 мая сообщалось, что в Киеве за последние два дня уровень воды в Днепре упал на 30 см.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.9
-
EUR
Покупка 40.83Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное