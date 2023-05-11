Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"По сравнению с предыдущим днем уровень половодья увеличился на 10 см. Никаких негативных последствий этот подъем не несет. Ведь до критического показателя для столицы еще около 1,5 м", – написал он.

"Нынешняя высота наводнения на 30 см меньше максимальных показателей в середине апреля. Поэтому угроз для Киева нет", - добавил чиновник и отметил, что аварийных подтоплений по столице не зафиксировано.

По данным КМВА, удерживается затопление поймы слоем около 30 см.

"Остаются подтопленными пойменные территории – острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - написал Попко.

По его словам, промышленные объекты и жилые массивные столицы – вне угрозы подтопления.