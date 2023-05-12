Паводок в Киеве: уровень воды в Днепре снизился на 21 см и дальше падает

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"На данный момент по Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около 10 см - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - написал он.

По его словам, промышленные объекты и жилые массивные столицы – вне угрозы подтопления.