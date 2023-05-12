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Паводок в Киеве: уровень воды в Днепре снизился на 21 см и дальше падает

12 мая, 2023 пятница
12:51
Общество

По состоянию на 12 мая уровень воды реки Днепр в Киеве возле моста метро составляет 9 259 см. По сравнению с предыдущими сутками он снизился на 21 сантиметр

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"На данный момент по Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около 10 см - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - написал он.

По его словам, промышленные объекты и жилые массивные столицы – вне угрозы подтопления.

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