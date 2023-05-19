Паводок в Киеве: уровень воды в Днепре снизился еще на 3 см

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Уровень воды в реке Днепр в Киеве возле моста метро составляет 9255 см (по Балтийской системе высот). По сравнению с прошлым днем уровень половодья снизился еще на 3 см.

"Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. Но уровень опасности гидрологических явлений все еще остается I (желтый). Затопление поймы – высотой около 5 см", - написал Попко.

Температура воды составляет 17°C.

По данным КМВА, нынешний половодье уже практически проходит. Предыдущие прогнозы не предполагают существенного увеличения уровня воды в Днепре по Киеву.

По словам Попка, промышленные объекты и жилые массивные столицы – вне угрозы подтопления.