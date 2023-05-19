Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Паводок в Киеве: уровень воды в Днепре снизился еще на 3 см

Паводок в Киеве: уровень воды в Днепре снизился еще на 3 см

19 мая, 2023 пятница
10:01
Общество

В этом году половодье уже практически проходит. Уровень воды в реке Днепр у моста метро в пятницу снизился еще на три сантиметра по сравнению с предыдущим днем

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Уровень воды в реке Днепр в Киеве возле моста метро составляет 9255 см (по Балтийской системе высот). По сравнению с прошлым днем уровень половодья снизился еще на 3 см.

"Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. Но уровень опасности гидрологических явлений все еще остается I (желтый). Затопление поймы – высотой около 5 см", - написал Попко.

Температура воды составляет 17°C.

По данным КМВА, нынешний половодье уже практически проходит. Предыдущие прогнозы не предполагают существенного увеличения уровня воды в Днепре по Киеву.

По словам Попка, промышленные объекты и жилые массивные столицы – вне угрозы подтопления.

Новости
Украина
новости Киева
Читайте также:
Ростислав Павленко
Автор Ростислав Павленко
18 мая, 2023 четверг
Ученых, разработавших "Кинжал", в России посадили за госизмену
Сергій Лавров та Сергій Алейник (ліворуч)
17 мая, 2023 среда
Лавров и глава МИД Беларуси обнародовали совместное заявление по поводу международного статуса Украины
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
17 мая, 2023 среда
Маховик российской пропаганды сдувается, поскольку россияне понимают, что будут отвечать за нее на уровне с Путиным, - Давидюк
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.08
    Покупка 37.08
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.07
    Продажа 40.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
19 мая
11:14
В разведке рассказали, сколько ракет разных типов в месяц может производить РФ
11:02
Государству вернули земельные участки на берегу Днепра, которые находились в собственности жены Медведчука
10:57
Кулеба находится с визитом в Португалии
10:57
На Харьковщине получил ранение мужчина, подобравший российскую мину на своем дворе
10:48
G7
Страны G7 не будут вводить полный запрет на экспорт в РФ, а расширят список подсанкционных товаров, – Bloomberg
10:48
Правительство приняло механизм внедрения программ Bug Bounty для усиления киберзащиты
10:48
Обновлено
G7
G7 на саммите в Японии подтвердила военную и финансовую поддержку Украины
10:23
Обновлено
Алмазы, партнеры Росатома, псевдоглавный ЗАЭС: Великобритания объявила новый пакет санкций против РФ
10:15
Рейдеры по медиахолдингу захватили детский пищевой завод в Полтавской области: пятеро участников получили подозрения
10:05
Курс валют на 19 мая: цены в банках Украины
10:03
OPINION
Вадим Денисенко
Кто будет руководить Россией после Путина: лысый или писклявый?
09:50
Украина вернула еще одного ребенка из РФ
09:44
Обновлено
Новая почта
Мобильное приложение Новой почты снова заработало после технического сбоя
09:41
За прошедшие сутки враг нанес 80 ударов по Запорожской области: ранен мужчина
09:36
Обновлено
Ночной обстрел РФ Украины: Львовщину и Киевщину атаковали "шахедами", работала ПВО. В Кривом Роге двое раненых
09:34
OPINION
Кто такой Евгений Шевченко? Наш Джеймс Бонд или полезная вата
09:29
ВСУ за сутки ликвидировали 660 военных РФ, уничтожены 12 артсистем и 21 крылатая ракета
09:29
Британская разведка: взрыв железнодорожного полотна в Крыму нарушит поставки ракет флота РФ
09:26
Мировые цены на нефть незначительно повысились на фоне снижения риска дефолта в США
09:23
Эксклюзив
В Авдеевке остается около 1800 гражданских, - глава ВА Барабаш
09:14
В ОК "Юг" объяснили, почему россияне начали массированно обстреливать Украину ночью, а не днем
09:03
"Тактика не изменилась": в Воздушных силах перечислили основные цели ракетных обстрелов РФ по Украине
08:46
За минувшие сутки РФ обстреляла по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковщины, есть погибший и ранены
08:43
Лидер Китая Си Цзиньпин представил план развития с пятью странами Центральной Азии
08:21
Обстрел Украины в ночь на 19 мая: ПВО уничтожило 3 крылатых ракеты РФ и 16 ударных дронов
08:11
За минувшие сутки россияне убили двух жителей Донбасса и ранили девять человек
08:06
OPINION
Не следует открещиваться от возмездных акций на территории России
07:47
За сутки россияне ранили двух человек в Херсонской области, снаряды прилетели в жилые кварталы и заведения здравоохранения
07:32
Twitter
Пользователям с платной подпиской в Twitter разрешили публиковать двухчасовые видео
07:24
Британия в ООН призвала государства не следовать примеру Ирана и КНДР и не давать оружие РФ
06:58
На 4 направлениях фронта за сутки произошло 29 боевых столкновений, самые горячие бои - за Бахмут и Марьинку, - Генштаб
06:49
США не будут препятствовать европейским партнерам в передаче F-16 Украине, - CNN
06:37
Совбез ООН
Обеспечение Украины оружием предотвращает конфликт, а не обостряет его, - США в ООН
06:00
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 27-го тура
05:56
Евгений Пригожин
Пригожин признал, что вагнеровцы не могут оцепить ВСУ в Бахмуте, и обвиняет минобороны РФ для удовлетворения собственных амбиций, - ISW
05:28
Пользователям iOS представили приложение ChatGPT
05:15
Тэмми Абрахам
Лига Европы: результаты ответных матчей полуфинала
04:01
"Повсюду будут синие и желтые огни": промоутер объяснил, почему для Украины и мира значимый бой Ломаченка
03:33
Гражданские получили контузии в результате российских обстрелов Сумщины
02:40
СК "Днепр-1" назвал цену за самого дорогого бомбардира Украины Довбика
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV