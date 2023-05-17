Паводок в Киеве: уровень воды в Днепре повысился на 22 см
По состоянию на утро 17 мая уровень воды в реке Днепр в Киеве возле моста метро составляет 9283 см. Это на 22 см больше, чем днем ранее
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
"По сравнению с предыдущим днем уровень паводка повысился на 22 см. До сих пор сохраняется опасность гидрологических явлений - остается I уровень (желтый). Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечено, что остается частичное затопление поймы слоем более 30 см. Промышленным объектам и жилым массивам города угрозы подтопления нет.
- В течение апреля и начале мая наблюдалось сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях 10 областей (Волынская, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Ривненская, Полтавская, Черкасская, Запорожская, Черниговская и Житомирская).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 37.77
-
EUR
Покупка 40.45Продажа 41.32
- Актуальное
- Важное