Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"По сравнению с предыдущим днем уровень паводка повысился на 22 см. До сих пор сохраняется опасность гидрологических явлений - остается I уровень (желтый). Аварийных подтоплений по городу не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечено, что остается частичное затопление поймы слоем более 30 см. Промышленным объектам и жилым массивам города угрозы подтопления нет.