Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"По сравнению с предыдущим днем уровень половодья уменьшился на 1 см. Какие раньше - аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Но до сих пор опасность гидрологических явлений не снята - остается и уровень (желтый)", - написал он.

Отмечается, что при этом удерживается затопление поймы слоем около 15 см. Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.