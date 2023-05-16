Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Паводок в Киеве: уровень воды упал на 1 см, опасность подтопления остается

Паводок в Киеве: уровень воды упал на 1 см, опасность подтопления остается

16 мая, 2023 вторник
11:33
Общество

По состоянию на утро 16 мая уровень воды реки Днепр в Киеве возле моста метро составляет 9 261 см. Это на 1 см меньше, чем днем ранее

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"По сравнению с предыдущим днем уровень половодья уменьшился на 1 см. Какие раньше - аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Но до сих пор опасность гидрологических явлений не снята - остается и уровень (желтый)", - написал он.

Отмечается, что при этом удерживается затопление поймы слоем около 15 см. Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.

  • По состоянию на 12 мая уровень воды реки Днепр в Киеве у моста метро составляет 9 259 см. По сравнению с предыдущими сутками он снизился на 21 сантиметр.
новости Киева
Читайте также:
Микола Княжицький
Автор
16 мая, 2023 вторник
Князева задержали за то, что не дал депутату Госдумы России Бабакову украсть ГОК
гітлер та Відкун Квіслінг
16 мая, 2023 вторник
В Австрии в поезде включили речь Гитлера
Юрій Бутусов
Автор
15 мая, 2023 понедельник
Как применение крылатых ракет Storm Shadow изменяет характер боевых действий
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.25
    Покупка 37.25
    Продажа 37.81
  • EUR
    Покупка 40.49
    Продажа 41.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
16 мая
12:24
В Исландии заявили о массированных хакерских атаках накануне саммита Совета Европы
12:17
Семьи защитников "Азовстали" призывают вернуть из плена более 1900 бойцов, среди которых более 700 азовцев
12:07
"Интер" – "Милан": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
12:04
OPINION
Украинская победа может стать уникальной в мировой истории
12:00
Эксклюзив
лукашенко, 9 мая 2023
В Беларуси уже обсуждают: что делать, когда Лукашенко умрет, - белорусский общественный деятель Вячорка
12:00
Нафтогаз
Украина способна стать "powerbank" Европы, – глава Нафтогаза
12:00
Константин Жеваго не имеет никакого отношения к ситуации вокруг Верховного Суда
11:58
Сергей Аксенов
"В целях безопасности": оккупационные власти Крыма отменили последние звонки для школьников, кроме выпускников 9 и 11 классов
11:46
Медведев назвал страны Балтии "провинциями РФ", а Польшу - "временно оккупированной"
11:43
В финансировании ОПЗЖ нашли признаки уголовного преступления
11:37
Эксклюзив
Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Бахмуте и отрезать основные пути поставок боеприпасов оккупантам, - Федоренко
11:37
Руди Джулиани
"Секс - это требование работы": экс-адвоката Трампа Джулиани обвинили в сексуальном домогательстве
11:29
По $2–3 тыс. за услугу: в Донецкой области работники ТЦК погорели на выдаче ухилянтам справок на пересечение границы
11:24
В Новой Зеландии произошел один из самых смертоносных пожаров за полвека: 6 жертв и 11 пропавших без вести
11:08
Продолжение обороны и возможные сценарии развития событий: Сырский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении и принял ряд решений
10:59
Обновлено
В РФ обвинили Украину в атаке беспилотника на Брянскую область: поврежден дом
10:58
Киев имеет серьезную систему ПВО, которая позволила ликвидировать все шесть "кинжалов", - пресс-секретарь Воздушных сил
10:52
В Минэнерго рассказали о ситуации в энергетике после массированного российского обстрела в ночь на 16 мая
10:48
Россия шантажирует мир срывом "зернового соглашения", вместо этого удвоила собственный экспорт, - Кислица в ООН
10:40
Россияне удерживают в Черном море ракетоносители с 15 "калибрами"
10:40
Обновлено
Дроны, крылатые и баллистические ракеты: РФ совершила "исключительную по плотности" атаку на Киев
10:38
Одному из руководителей 501 батальона морпехов, из-за которого 277 военных оказались в российском плену, объявили подозрение в госизмене
10:24
Эксклюзив
Сегодня состоялась историческая ночь: ночью враг использовал все имеющиеся уловки, - Згурец
10:19
Масштабные финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов: подсанкционному олигарху Фуксу объявили подозрение
10:13
ЦРУ
В ЦРУ запустили онлайн-кампанию по вербовке россиян
10:10
WBA согласилась назначить Уайлдера следующим соперником Усика
10:08
OPINION
Путин, как и Гитлер, ожидает свою вальпургиевую ночь
10:05
РФ потратит почти 2 трлн рублей на установление оккупационных органов власти на захваченных территориях Украины
09:52
Геннадий Труханов
Труханов передумал оспаривать залог в 13 млн грн
09:51
F-16
Киев хочет получить от союзников 40-50 истребителей F-16, – советник Минобороны Сак
09:39
Калининград (до 1945 года - Кенигсберг)
Вслед за Литвой и Польшей Латвия рекомендует переименовать Калининград
09:25
Бахмут
Британская разведка подтвердила успехи Сил обороны Украины под Бахмутом
09:22
Боррель призвал к ограничению закупок индийского топлива по российской нефти, - FT
09:19
автомат Калашникова
В Запорожье на военных напали со стрельбой, есть раненый
08:47
Эксклюзив
В Северонецке отсутствует электро- и водоснабжение, ухудшилась санитарная ситуация, - Стрюк
08:46
За прошедшие сутки враг обстрелял три района Харьковщины: два человека погибли, один получил ранения и повреждено по меньшей мере 7 жилых сооружений
08:45
Силы ПВО уничтожили все 18 ракет, выпущенных РФ ночью по Украине
08:06
Инфографика
втрати окупантів
РФ за сутки потеряла в Украине 520 человек погибшими, 3 танка и 13 артсистем, - Генштаб
08:04
OPINION
Алексей Голобуцкий
Кто руководит Беларусью и ее войсками, - "восковый Лукашенко"?
07:38
"Предлагают безумные деньги": Фьюри заявил, что снова готов сразиться с Усиком
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV