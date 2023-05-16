Паводок в Киеве: уровень воды упал на 1 см, опасность подтопления остается
По состоянию на утро 16 мая уровень воды реки Днепр в Киеве возле моста метро составляет 9 261 см. Это на 1 см меньше, чем днем ранее
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
"По сравнению с предыдущим днем уровень половодья уменьшился на 1 см. Какие раньше - аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Но до сих пор опасность гидрологических явлений не снята - остается и уровень (желтый)", - написал он.
Отмечается, что при этом удерживается затопление поймы слоем около 15 см. Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.
- По состоянию на 12 мая уровень воды реки Днепр в Киеве у моста метро составляет 9 259 см. По сравнению с предыдущими сутками он снизился на 21 сантиметр.
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