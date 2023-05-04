Паводок в Киеве: уровень воды продолжает расти, зафиксировано поднятие еще на 9 см
Уровень воды в Днепре в Киеве возле моста метро поднялся еще на 9 сантиметров. Но промышленные объекты и жилые массивные столицы – вне угрозы подтопления
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
По состоянию на 10:00, уровень воды реки Днепр в Киеве возле моста метро составляет 9 309 см (по Балтийской системе высот). Температура воды повысилась на 1 градус и теперь составляет 14°C.
"По сравнению с предыдущим днем уровень половодья поднялся на 9 см", - рассказал Попко и отметил, что опасности пока нет, потому что до показателей критического уровня еще более 1 м. Аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы.
"Содержится затопление поймы слоем около 60 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - написал чиновник.
По его словам, промышленные объекты и жилые массивные столицы – вне угрозы подтопления.
- 2 мая воды г. Днепр в Киеве возле моста метро составляло 9 297 см (по Балтийской системе высот).
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