Паводок в Киеве: уровень воды поднялся еще на 3 см по сравнению с предыдущим днем
Уровень воды в реке Днепр в Киеве у моста метро по сравнению с предыдущим днем поднялся на 3 сантиметра. Аварийные подтопления в столице не зафиксированы
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
По состоянию на 11:00 среда уровень воды в Днепре в Киеве возле моста метро составляет 9 300 см (по Балтийской системе высот). Температура воды остается неизменной – 13°C.
"По сравнению с предыдущим днем уровень половодья поднялся на 3 см. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы", - написал Попко.
"Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый). При этом удерживается затопление поймы слоем около 50 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе ", – добавил он.
По его словам, промышленные объекты и жилые массивные столицы – вне угрозы подтопления.
- 2 мая воды г. Днепр в Киеве возле моста метро составляло 9 297 см (по Балтийской системе высот).
- 27 апреля в Киевской областной военной администрации сообщалось, что уровень воды в Днепре возле Киева за сутки вырос на 9 см.
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