Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По состоянию на 11:00 среда уровень воды в Днепре в Киеве возле моста метро составляет 9 300 см (по Балтийской системе высот). Температура воды остается неизменной – 13°C.

"По сравнению с предыдущим днем уровень половодья поднялся на 3 см. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы", - написал Попко.

"Уровень опасности гидрологических явлений остается I (желтый). При этом удерживается затопление поймы слоем около 50 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе ", – добавил он.

По его словам, промышленные объекты и жилые массивные столицы – вне угрозы подтопления.