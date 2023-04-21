Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Он отметил, что по состоянию на 10.00 21 апреля уровень воды реки Днепр в столице у моста "Метро" упал на 13 см в сутки. В настоящее время уровень воды в Днепре составляет 9324 см.

"Падение уровня воды в Днепре наблюдается уже несколько суток подряд. За эти последние дни уровень воды в Днепре в пределах Киева упал уже более чем на 30 см. Но сохраняется II уровень опасности гидрологических явлений (оранжевый)", - сказал Попко и напомнил, что критическим уровнем воды в Киеве является показатель более 9400 см.

Он отметил, что в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС в городе подтопленными остаются пойменные территории: острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, также Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Также наблюдается частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков. Аварийные подтопления в Киеве пока не зафиксированы.

Попко также отметил, что по прогнозам Укргидрометцентра, в субботу, 22 апреля, в столице ожидается пик весеннего половодья.

"Но предполагаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах г. Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города. Тем не менее, все нужные службы города Киева готовы к возможным чрезвычайным ситуациям!" – подчеркнул Попко.