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Паводок в Киеве несколько дней подряд идет на убыль

19 апреля, 2023 среда
09:16
Общество

К утру 19 апреля уровень воды в Днепре в пределах Киева составляет 9 343 см, то есть на 7 см меньше, чем вчера

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Так, по информации Укргидрометцентра, по состоянию на 8:00 19.04.2023 уровень воды в реке Днепр в пределах столицы составляет 9343 см по Балтийской системе, что на 7 см меньше, чем за прошедшие сутки. Уровень опасности гидрологических явлений признается как II (оранжевый).

"То есть, паводок несколько дней подряд идет на спад. В настоящее время по г. Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Но продолжает наблюдаться подтопление пойменных территорий - это острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое частные участки в районе Осокорков", - сообщил он.

Отмечается, что до критического уровня воды в Днепре еще 72 см (критический уровень – 9415 см). По прогнозам, нынешнее половодье не достигнет этой отметки. Однако все необходимые службы в усиленном режиме готовятся к любым чрезвычайным ситуациям.

  • 13 апреля в поселке Иванков в результате продолжительных дождей размыло дамбу местного пруда, вода впала в реку, которая проходит неподалеку от жилых улиц. 14 апреля временную переправу в поселок Иванков размыло водой. Также село Погребы Киевской области подтопило в результате повышения уровня воды в реке Десна: спасатели эвакуировали некоторые семьи. Тогда спикер ДСНС в Киевской области рассказала, что на Киевщине были локальные подтопления в трех районах, однако ситуация не критическая.
  • В Черниговской ОВА допустили вероятность эвакуации населения из-за паводка.
  • 15 апреля в Волынской и Ривненской областях зафиксировали масштабные подтопления. Местным жителям помогали спасатели.
  • По состоянию на 17 апреля Александр Хорунжий, пресс-офицер ДСНС Украины, отмечал , что подтопленными оставались 1379 украинских домохозяйств, более 1700 человек перевезли через водные препятствия, эвакуировали 22 человека.
  • 18 апреля стало известно, что в КМВА готовятся к пику сезона паводков в Киевской области - он ожидается 22 апреля. В ходе учений чрезвычайников планируют отработать схемы эвакуации населения, ликвидации последствий подтоплений и проведения спасательных работ.
Киевщина
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