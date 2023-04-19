Паводок в Киеве несколько дней подряд идет на убыль

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Так, по информации Укргидрометцентра, по состоянию на 8:00 19.04.2023 уровень воды в реке Днепр в пределах столицы составляет 9343 см по Балтийской системе, что на 7 см меньше, чем за прошедшие сутки. Уровень опасности гидрологических явлений признается как II (оранжевый).

"То есть, паводок несколько дней подряд идет на спад. В настоящее время по г. Киеву не зафиксированы аварийные подтопления. Но продолжает наблюдаться подтопление пойменных территорий - это острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое частные участки в районе Осокорков", - сообщил он.

Отмечается, что до критического уровня воды в Днепре еще 72 см (критический уровень – 9415 см). По прогнозам, нынешнее половодье не достигнет этой отметки. Однако все необходимые службы в усиленном режиме готовятся к любым чрезвычайным ситуациям.