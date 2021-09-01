Павлюк: Похоже, что по меморандуму Энергоатома и Westinghouse реакторы Хмельницкой АЭС будут стоить по $5-6 млрд
Текста меморандума Энергоатома и Westinghouse еще нет, но пока складывается впечатление, что в соответствии с ним реакторы должны стоить около $5-6 млрд
Такое предположение озвучил Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" в эфире программы Большой эфир Василия Зимы на телеканале "Еспресо".
"Текста меморандума нет, т.е. пределы там не выписаны. ... Вместе с тем, представляется, что один реактор будет стоить $5-6 млрд. Это чуть больше, чем реакторы, которые строились в Польше или Беларуси, которые стоили до $5 млрд. Но и их мощность может быть выше - может быть 1,1 ГВт , а не 1 ГВт", - сказал Павлюк.
По его словам, требует обсуждения вопрос, приобщат ли к строительству реакторов украинские компании.
"Существует тендерная процедура, которой мы должны придерживаться для строительства таких станций. С другой стороны, строительство американских реакторов означает, что там будет полностью американское оборудование, а не наше. Это также вопрос, за какие деньги мы их строим и что с этого имеет наша промышленность. Потому что наши предприятия, Турбоатом, они за кредитные или иные деньги будут поставлены на грань выживания - то есть мы их задействуем или нет", - добавил эксперт.
Он напомнил, что вчера исполнилось 5 лет с момента, когда Энергоатом подписал меморандум о взаимопонимании в развитии третьего и четвертого блока Хмельницкой атомной станции с корейской компанией КНNP.
"Этот меморандум закончился созданием совместного руководящего комитета - и, фактически, достроенных третьего и четвертого блока мы не видим", - резюмировал Павлюк.
Это не уникальный случай. В 2018-2019 годах Украина подписала меморандум и создала рабочую группу с американской компанией Holtec International, которая собиралась внедрять малые модульные реакторы.
- Украина и США подписали меморандум по строительству энергоблока Хмельницкой АЭС.
- Представители Энергоатома и Westinghouse Electric Sweden AB 10 июня подписали контракт на разработку и предоставление лицензионной документации на топливные сборки для энергоблока №2 Ривненской атомной электростанции.
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